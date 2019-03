Audi dichiara guerra alla Tesla Model 3 con un’A4 e-tron

Audi sta lavorando ad una vettura elettrica delle dimensioni di un'A4, ispirata dalla e-tron GT e capace di contrastare, secondo loro, la Tesla Model 3.

Anche se qualche settimana fa Audi ha lanciato il concept della sua nuova Q4 e-tron a Ginevra, oggi è stato rivelato che l’azienda sta già lavorando ad una nuova vettura elettrica delle dimensioni di un’A4. Il capo designer di Audi Marc Lichte ha confermato questi piani, dicendo che non si fermeranno solo alle sportive e ai SUV, ma andranno a calpestare il pianeta “auto elettriche” anche con le compatte.

Il segmento dell’A4 è coperto anche dalla BMW Serie 3 e dalla Classe C di Mercedes-Benz, ma quella che più Audi punta a “buttare giù” sembra essere proprio la Tesla Model 3. Fondendo l’idea della e-tron GT e le dimensioni dell’A4, questo veicolo elettrico non si baserà sulla piattaforma utilizzata per la creazione della Q4, ma utilizzerà l’architettura MEB di Volkswagen.

Rimangono incerti i possibili dati di vendita: se da un lato la Q4 e-tron sappiamo già che sarà un gran successo, questo veicolo pronto a contrastare la Model 3 di Tesla è un po’ un salto nel vuoto, soprattutto considerato il grande successo che SUV e CUV stanno avendo a discapito delle berline. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli, così da scoprire se questo segmento ci rivelerà una battaglia senza esclusione di colpi.