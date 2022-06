Secondo i media tedeschi, Audi ha intentato una causa nel tribunale di Monaco contro il produttore cinese di veicoli elettrici Nio; il motivo? La nomenclatura dei modelli, troppo simile a quella del marchio tedesco.

Nio è nel bel mezzo di un’espansione europea iniziata in Norvegia e che raggiungerà la Germania entro il quarto trimestre del 2022. Il primo modello che arriverà sul mercato sarà una berlina chiamata ET7, una concorrente della berlina di alta gamma Audi A6. Ma sono i modelli ES6 ed ES8 l’oggetto della diatriba; per il costruttore tedesco, il nome sarebbe facilmente confondibile con le berline sportive teutonice S6 e S8.

Il caso è decisamente curioso a nostro parere, in quanto le ES6 e ES8 sono difatti due SUV di medie dimensioni mentre i modelli di casa Audi sono, invece, due berline sportive. Come accennato dal professore Ferdinand Dudenhöffer, del Center for Automotive Research di Duisberg, crediamo che difficilmente un acquirente possa arrivare a confondere i due modelli, anche per il mero prezzo di acquisto.

Per Nio, questa causa, rappresenta un ostacolo che poteva essere evitato. Il costruttore, come accennato, è al momento impegnato nello studiare una strategia per sviluppare la propria infrastruttura di ricarica in Europa, necessaria per commercializzare i propri veicoli elettrici che, a differenza di quelli “tradizionali” si affidano ad un sistema di battery swap. Nelle soluzioni di Nio, infatti, le batterie scariche vengono sostituite con quelle cariche in aree designate, anziché essere ricaricate lentamente nelle stazioni di ricarica.