Audi entrerà in Formula 1 a partire dal 2026: a rilasciare la comunicazione ufficiale è stata la stessa casa automobilistica durante la conferenza stampa organizzata per il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il debutto del marchio dei Quattro Anelli avverrà con una power unit realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg ma non sappiamo ancora quale sarà il team che si affiderà al propulsore di Audi.

Non a caso, Audi ha deciso di prendere parte al campionato in vista dei nuovi regolamenti che a partire dal 2026 renderanno la competizione più sostenibile anche grazie all’utilizzo di carburanti sostenibili.

Per lo sviluppo e la produzione del propulsore di F1 ci avvarremo della preziosa esperienza dei nostri motoristi, continueremo a investire nel Competence Center e assumeremo professionisti altamente qualificati, ha spiegato Julius Seebach, AD di Audi Sport.

Secondo quanto diffusi, l’introduzione dei nuovi regolamenti dal 2026 porta importanti novità: un aumento rispetto alle attuali unità riguarderà la potenza elettrica delle power unit. Nello specifico, il motore elettrico sarà potente quasi quanto quello termico, con una potenza di circa 544 CV. Come anticipato, ad occuparsi dello sviluppo della power unit di Audi sarà il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg.

Per l’ingresso di Audi nel noto campionato di Formula 1 non sono mancate le parole del presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali: