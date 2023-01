Audi si prepara a lanciare la nuova A6 e-tron nei prossimi mesi, ma c’è già chi sta lavorando alla versione ad alte prestazioni, la RS6 e-tron: secondo le prime informazioni provenienti dalla redazione di Top Gear l’auto sarebbe già in cantiere – Marc Lichte, a capo del design di Audi – ha affermato che la RS6 e-tron avrà la stessa carrozzeria della A6 ma potrà vantare una potenza nettamente maggiore, ruote più grandi e vari dettagli estetici tipici dei modelli RS.

Audi A6 e-tron sarà composta da una batteria da 100 kWh in grado di assicurare 700 km di autonomia sul ciclo WLTP e potrà scattare da 0 a 100 km/h in poco meno di 4 secondi. Se questo è il modello base della A6, non possiamo che aspettarci prestazioni incredibili dalla RS6 e-tron che sarà sviluppata sulla stessa piattaforma, la PPE progettata da Audi e Porsche.

Secondo il capo dei designer, i manager di Audi sono impazziti quando hanno visto le prime immagini di A6 e RS6 nelle nuove versioni “e-tron” 100% elettriche.

“E vi spiego anche il perché: RS si basa sulla perfetta combinazione tra prestazioni e funzionalità. Adoro la RS6 perché ci puoi mettere dentro delle biciclette, puoi andarci a sciare, puoi fare un sacco di cose. E’ per questo che la amo, oltre che per la stabilità di guida. Nessuno, per il momento, è presente sul mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni con una larghezza maggiore? Io non credo” ha affermato Marc Lichte.

Per il momento non abbiamo dati ufficiali provenienti dalla scheda tecnica della nuova Audi RS6 e-tron, ma ci aspettiamo grandi cose: le immagini della nuova A6 e-tron che vi mostriamo ritraggono però un modello più stretto, ma che riesce comunque a trasmettere una sensazione di imponenza e sportività. RS6 sarà ancora più larga, con ruote più grandi e un ingombro complessivo maggiore di quello di A6.