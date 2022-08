La nuova Audi S1 e-tron quattro Hoonitron sarà mostrata in anteprima al pubblico in occasione della Rolex Monterey Motorsports Reunion nel corso della Monterey Car Week che si terrà nei prossimi giorni, esattamente dal 17 al 21 agosto. L’annuncio, ufficializzato nelle scorse ore, arriva direttamente dalla casa automobilistica Audi.

Non dimentichiamo che il veicolo è stato progettato e realizzato per il pilota americano Ken Block per la nuova serie Electrikhana. Per la sua realizzazione, la casa dei Quattro Anelli ha deciso di trarre ispirazione dalla Sport quattro S1, scegliendo un telaio in fibra di carbonio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non si hanno ancora dettagli su quelle che saranno le prestazioni del veicolo S1 e-tron quattro Hoonitron. Secondo quanto diffuso sarà fornita con due propulsori elettrici provenienti dalla Formula E, in grado di sviluppare 680 CV di potenza complessiva. Durante la Monterey Car Week che si terrà dal 17 al 21 agosto saranno probabilmente svelati ulteriori dettagli sulla Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.

Come accennato, il design della Hoonitron è stato ispirato da una delle auto da corsa più leggendarie del marchio, l’Audi Sport quattro S1, motivo per cui l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron verrà mostrata insieme all’esemplare con cui Walter Rohrl vinse la Pikes Peak Hillclimb nel lontano 1987.