Audi è sul punto di rivedere la nomenclatura delle sue auto, e sembra che la strategia non sia proprio delle più chiare. Praticamente la A6 elettrica oggi si chiama A6 E-Tron, ma l’anno prossimo sarà solo A6. L’attuale A6 invece nel 2024 si chiamerà A7. Alcuni dettagli non sono ancora del tutto chiari, ma l’idea è che il numero finale basterà per indicare se si tratta di una termica o un’elettrica.

In ogni caso, non sarà più evidente dal nome se si sta parlando di una EV oppure di un’auto con motore termico. Secondo il dirigente audi Oliver Hoffman “si tratta di avere una struttura chiara per i nostri clienti. Nel segmento B oggi abbiamo la Q5, e si potrebbe dire che c’è una Q5 ICE e che forse porteremo la Q5 E-tron, ma abbiamo deciso di avere una strategia chiara per la nostra gamma di modelli”.

“Un esempio è la A6. La A6 è un’auto che fa parte del nostro segmento principale e lo dimostreremo con la prossima A6 E-tron. È il nostro modello principale nel segmento C e il futuro è completamente elettrico, quindi abbiamo deciso di dare i numeri pari alle auto BEV”.

Dunque, nel prossimo futuro le Audi il cui modello ha un numero pari saranno elettriche, mentre quelle dispari saranno ICE. Almeno finché i motori termici saranno in produzione.

Hoffman non ha detto chiaramente se il suffisso E-Tron sparirà, ma lo si può intuire quando dice che “In futuro, la A6 sarà chiaramente il veicolo elettrico a batteria. Sarà la A6 E-tron, come la Q6 E-tron, ma se qualcuno dirà questa è la Q6, saprà che si tratta del veicolo elettrico a batteria. Non c’è bisogno di usare il badge E-tron o il badge ICE”.

Una scelta che potrebbe risultare confusionaria all’inizio, e sicuramente potrebbe esserci un periodo più o meno caotico dovuto all’inevitabile periodo di adattamento quando ci sono dei cambiamenti. Ma alla fine non c’è bisogno di guardare il nome del modello per capire se un’auto ha un motore termico oppure elettrico, giusto?