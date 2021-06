Audi presenta il model year 2022 di e-Tron

La casa automobilistica tedesca dei quattro anelli ha deciso di presentare già da ora la nuova versione 2022 del suo suv 100% elettrico. In considerazione del fatto che il veicolo non è stato presentato se non qualche mese fa, stiamo parlando semplicemente di alcuni accorgimenti stilistici e poche variazioni.

Queste variazioni sono presenti sia nella versione tradizionale, ma anche nella versione Sportback, ovvero quella con il tetto che scende leggermente nel lunotto posteriore.

credit photo AUDI

https://www.audi-mediacenter.com/en

Le principali novità in termini di tecnologia guardano un’evoluzione del sistema di interfaccia tra il cellulare e la vettura. Ora è presente anche la modalità wireless, che permette di collegare i telefoni cellulari Apple e Android con la vettura. Verranno quindi supportate le moderne tecnologie Apple carplay e Android auto anche in modalità wireless.

Per tutti coloro che hanno l’ansia di rimanere a piedi con una vettura elettrica, Audi ha pensato di sviluppare una seconda forma di innovazione. Anche per le varianti più contenute (ovvero 50), sarà presente un secondo caricatore on board che permette di avere una ricarica in corrente alternata fino a 22 kW.

Avere maggiore potenza vuol dire avere tempi di ricarica nettamente inferiori. Le ricariche a corrente alternata sono quelle più diffuse e il 60% circa di queste cariche presenti all’interno del nostro paese, permettono una potenza di 22 kW.

Considerando la batteria della vettura in questione, si può effettuare una ricarica in neanche 4 ore. Per tutti gli appassionati della sportività e dei dettagli legati a quest’ultima, il Model Year 2022 avrà anche la commercializzazione in Italia della versione S-Line Black Edition.

Le differenze principali in termini estetici sono una finitura completamente nera della carena anteriore e in particolare del single-frame. Anche le cornici dei cristalli, gli anelli Audi, così come anche i retrovisori laterali e le protezioni sottoscocca sono tutte dotate di questa colorazione nera. Una volta saliti a bordo della vettura, possiamo immediatamente notare come Audi abbia declinato i rivestimenti con dell’eccezionale pelle e della microfibra definita Dinamica.

I sedili saranno ovviamente sportivi con il logo S impresso. Non mancheranno alcuni dettagli veramente eccezionali come il colore arancio che sarà presente sulle cinture di sicurezza.

Non appena si entra nella vettura inoltre il logo Audi verrà proiettato a terra tramite un piccolo proiettore posizionato nella portiera.

Tutti piccoli accorgimenti che rendono la vettura ancora più appetibile per gli appassionati a della sportività. Ovviamente tale vettura ha delle cromie della carrozzeria veramente uniche. Stiamo parlando infatti del Nero Mythos, Bianco Ghiaccio e della colorazione Grigio Chronos.

credit photo AUDI

https://www.audi-mediacenter.com/en

In termini di prezzi, si parte da circa 73.000 euro per arrivare fino alla versione più sportiva e più performante il cui costo arriva a €88.250. Sono prezzi importanti ma ricordiamo che è il top per quel che riguarda Audi interni di mobilità sostenibile all’interno del mondo SUV.