Audi presenta un’esclusiva mountain bike elettrica denominata Audi Electric Mountain Bike, un vero e proprio gioiellino nato grazie alla collaborazione con Fantic.

Negli ultimi anni, vista la crescente diffusione di mezzi come bici elettriche, monopattini ed e-mtb, diverse case automobilistiche stanno investendo nella realizzazione di modelli a due ruote conquistando sempre più utenti che, oltre al proprio benessere fisico, mirano alla tutela dell’ambiente.

L’eBike, basata su un modello Fantic, si contraddistingue grazie ad una speciale livrea che richiama quella utilizzata sul prototipo Audi RS Q e-tron E2. Nello specifico, l’Audi Electric Mountain Bike è dotata di un telaio in alluminio e conta su un impianto frenante con disco da 220 mm all’interiore e da 203 mm al posteriore (Bracking S3 Batfly). Non manca, tuttavia, una forcella Öhlins RXF38 M.2 29 con 180 mm di escursione ed un ammortizzatore posteriore Öhlins TTX 22M T205x65. Per quanto riguarda le ruote, il modello monta una ruota da 29 pollici all’anteriore e da 27,5 pollici al posteriore. Presente anche un cambio a 12 rapporti Sram GX Eagle.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’Audi Electric Mountain Bike è dotata di un motore Brose S-MAG da 250 W e 90 Nm di coppia alimentato da una batteria Fantic da 720 Wh. Per rendere l’esperienza di guida ancora più unica, l’azienda produttrice ha deciso di implementare quattro sistemi di assistenza: ECO, TOUR, SPORT e BOOST, che il ciclista può scegliere a seconda delle esigenze e della tipologia di percorso che si trova ad affrontare. Non manca un piccolo display digitale posizionato sul manubrio che fornisce alcuni dati utili come velocità di guida e livello di carica della batteria. Il prezzo? In Germania è attualmente offerta nelle taglie S, M e L ad un prezzo di 8.900 euro ma non abbiamo informazioni per il mercato italiano.

Con la presentazione della mountain bike elettrica nata dalla collaborazione con Fantic, Audi si aggiunge dunque alla lista delle case automobilistiche che alle auto elettriche hanno deciso di affiancare alcuni modelli di e-bike.