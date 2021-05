Audi progetta le sue stazioni di ricarica, con HPC e un lounge per i clienti

Audi guarda al futuro, e si prepara a dare vita a 6 stazioni di ricarica dedicate ai suoi clienti: queste strutture saranno pre-fabbricate e permetteranno di prenotare in anticipo il posto a una colonnina, così da evitare lunghe attese.

Queste stazioni saranno inoltre dotate di sistemi di ricarica HPC (High-Power Charging) in grado di erogare fino a 300 kW di potenza, sufficienti a caricare una E-tron GT quasi a secco fino all’80% in solo 23 minuti. Le stazioni sono pensate per essere semplici da installare e facili da trasportare, e forniranno l’energia necessaria grazie a batterie agli ioni di litio vecchie, che non possono più essere utilizzate sulle auto.

Audi charging hub

Grazie a questo sistema, si elimina la necessità di installazione di complicate infrastrutture di ricarica, che richiedono linee ad alto voltaggio e trasformatori molto costosi; Audi afferma che questo sistema sarà più economico e rapido da realizzare, e offrirà maggior elasticità. Sul tetto delle stazioni sarà presente una serie di pannelli solari che contribuirà in parte alla ricarica delle batterie che a loro volta andranno a ricaricare le auto elettriche collegate all’impianto.

“Stiamo facendo test per capire quale possa essere una soluzione tecnica realisticamente applicabile. Ci stiamo concentrando per capire le esigenze dei nostri clienti. Queste stazioni di ricarica rappresentano la nostra visione per l’era dell’auto elettrica, sempre seguendo quella che è la visione di Audi: ‘Vorsprung durch Technik’, all’avanguardia della tecnica”, queste le parole di Oliver Hoffman, membro del consiglio per lo sviluppo tecnico di Audi.

Audi charging hub

Come potete vedere dalle immagini, le stazioni progettate da Audi saranno composte da due piani: al piano inferiore si lascerà l’auto parcheggiata durante i minuti necessari alla ricarica, mentre al piano di sopra sarà presente un’area salotto dotata di bar, per rendere più confortevole l’inevitabile attesa.

Audi charging hub

Se le prime 6 stazioni si riveleranno efficaci e se risponderanno alle necessità dei clienti, la compagnia tedesca prevede di diffonderle quanto prima nelle zone residenziali.