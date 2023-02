Negli ultimi giorni si è parlato molto di Audi, vuoi un po’ per la Dakar conclusa da pochi giorni o vuoi per l’annuncio e la diffusione delle prime immagini della nuova concept car Audi Activesphere; secondo quanto affermato da Marc Lichte, responsabile design di Audi, in un’intervista rilasciata ad Autocar la casa tedesca sembra voler entrare nel mondo dei fuoristrada a trazione elettrica entro qualche anno, giusto il tempo di sviluppare un veicolo che possa competere con mezzi 4×4 lussuosi e blasonati come il Mercedes Classe G.

Audi Activesphere concept

Pur trattandosi di una tipologia di veicolo completamente nuova per Audi, la casa tedesca potrà sfruttare tecnologie e piattaforme del Gruppo Volkswagen, anche se ad oggi non sembra esserci una piattaforma adatta a ospitare questo fuoristrada: Lichte ha affermato che il fuoristrada elettrico di Audi non si baserà sulla piattaforma PPE – quella sviluppata in collaborazione tra Audi e Porsche – e non sarà neanche il caso della piattaforma Ford che Volkswagen utilizza per il suo Amarok. L’ipotesi più sensata, ad oggi, è che Audi decida di utilizzare una piattaforma che il gruppo sta sviluppando ad hoc per SUV e pick-up a marchio Scout da commercializzare sul territorio americano, dove la richiesta per veicoli da fuoristrada è più alta che in Europa.

Infine resta da sbrigliare il nodo della produzione, ed è improbabile che Audi decida di dedicare una linea di produzione ad un veicolo che, almeno inizialmente, sarà prodotto in volumi ridotti: le prime informazioni ci parlano di una collaborazione con Magna, società che si occuperà già della produzione dei veicoli a marchio Scout per gli Stati Uniti e che potrebbe farsi carico anche della produzione dei nuovi fuoristrada elettrici di Audi.

Le prime informazioni ci parlano di una possibile commercializzazione nel 2027 ma per il momento nulla è stato ancora annunciato in via definitiva.