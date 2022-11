Electrikhana, il più recente video del funambolico Ken Block, in neppure un mese ha raggiunto 4,7 milioni di visualizzazioni.

Si tratta di uno dei video gymkhana di Block, ma a differenza dei precedenti, la vettura con cui si esibisce nelle più incredibili acrobazie, è un’Audi (da poco più di un anno il pilota americano ha lasciato Ford per il marchio tedesco) ma soprattutto è elettrica. Certo, non è una normale vettura elettrica, ma un veicolo sviluppato in sinergia tra Block e Audi.

L’auto si chiama S1 Hoonitron EV, in omaggio alla Audi Sport Quattro S1, in particolare alla versione Pikes Peak, con la quale Walter Rohrl, nel 1987, ottenne il record del mondo, ultimando la cronoscalata in meno di 11 minuti.

La casa dei quattro anelli ha adesso rilasciato un video che mostra il dietro le quinte della realizzazione della nuova S1. Oltre a quelle di Ken Block, sono presenti le voci e le sensazioni degli ingegneri Audi e dei designer, così come di Oliver Hoffmann, chief operating officer di Audi.

Block ha avuto un ruolo diretto nella progettazione della vettura, e grazie al video, veniamo a sapere che la distribuzione del peso è suddivisa al 52:48 tra anteriore e posteriore, o che le sospensioni McPherson su entrambi gli assi, godono di una notevole escursione per poter permettere incredibili salti. Assi che pesano poco meno di 55 kg, trasmissione compresa. L’auto è alimentata da quattro batterie ad alta tensione Audi PHEV, ciascuna dalla capacità di 14,4 kWh per un totale di 57,6 kWh funzionanti a 800 volt.

Inoltre la distribuzione dei pesi può essere variata a seconda della necessità e dello stile di guida. La S1 Hoonitron sviluppa 671 cavalli e 472 Nm di coppia.

In Audi sembrano proprio soddisfatti dell’avere in famiglia un pilota e una personalità come quella di Block, ma anche del lavoro fatto con questa agilissima e potente auto elettrica. Hoffmann non lo nasconde, affermando che è certo che la S1 diventerà una vera e propria icona.