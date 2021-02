Audi Q4 e-Tron, aperte le prenotazioni online

A quasi 2 anni esatti di distanza dalla presentazione del concept durante il Salone di Ginevra 2019, Audi ha aperto le prenotazioni per il nuovo SUV elettrico Q4 e-Tron; per prenotarsi all’acquisto sarà necessario versare una caparra di 1000 € sul sito creato appositamente a questo scopo, successivamente ci si potrà recare in concessionario per completare l’acquisto.

Audi sta pian piano arricchendo la sua proposta di veicoli elettrici: oltre al nuovo Q4 di cui vi stiamo raccontando, il catalogo di Audi può vantare i modelli e-Tron, e-Tron Sportback – con una nuova variante “S” – e Granturismo e-Tron GT. La nuova Audi Q4 e-Tron è realizzata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, che permette una progettazione modulata in base alle esigenze e al tipo di auto che si sta andando a realizzare: in questo caso la Q4 è lunga 4,6 metri e dovrebbe ospitare un pacco batterie da 82 kWh, sufficienti – secondo le stime del ciclo WLTP – a percorrere tra i 450 e i 500 km di strada con una sola carica.

Per il momento l’unica motorizzazione prevista è quella di cui si era parlato in occasione della presentazione del prototipo: ci troviamo di fronte a un sistema di trazione integrale realizzato con due motori elettrici posizionati sui due assi, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 306 cavalli, sufficienti a far scattare la nuova Audi Q4 e-Tron da 0 a 100 in poco più di 6 secondi, un risultato decisamente positivo per un SUV che non nasce con un’impostazione prettamente sportiva.

Come anticipato in apertura, da oggi è possibile ordinare la nuova Audi Q4 e-Tron versando una caparra di 1000 € sul sito ufficiale di Audi, mentre per il momento il prezzo ufficiale di vendita non è stato ancora comunicato. In ogni caso, trattandosi di un’auto elettrica, sarà possibile – partendo dal presupposto che il prezzo di vendita sia inferiore ai 50,000 euro – usufruire degli incentivi statali che permettono di risparmiare fino a 10,000 euro sull’acquisto di un veicolo elettrico.