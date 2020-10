Audi Q8: arriva la versione plug-in con 50 km di autonomia elettrica

La gamma Audi Q8 si allarga. Dopo l’arrivo delle versione ad alte prestazione S ed RS, il Suv top di gamma del costruttore di Ingolstad arriva in versione ibrida plug-in. Le versioni PHEV sfrutteranno lo stesso propulsore V6 3.0 litri benzina da 340 Cv che andrà ed equipaggiare le versioni 55 TFSI da 381 Cv e 600 Nm di coppia e la 60 TFSI da 462 Cv. Per entrambe la trazione è solamente integrale abbinata al cambio automatico a 8 rapporti.

Buone prestazioni e fino a 50 km in elettrico

La batteria che alimenta il motore elettrico è da 17,8 kWh di capacità. Un accumulatore che secondo i dati di omologazione dovrebbe garantire un’autonomia a zero emissioni pari a circa 50 km. Una buona percorrenza che ha permesso in fase di omologazione di ottenere consumi nel ciclo WLTP tra i 2,8-3,1l/100 km con batteria carica per entrambe le versioni.

Valori che sicuramente andranno ricalcolati in condizioni di utilizzo quotidiane. L’aggiunta del motore elettrico ha permesso un miglioramento anche dal punto di vista delle prestazioni. L’audi Q8 55 TFSI accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h. La 60 TFSI migliora lo scatto da 0 a 100 che si ferma a 5,4 secondi; velocità massima identica, così come la punta che si può raggiungere con la sola spinta dell’elettrico: 135 km/h.

Modalità di guida specifiche

L’automobilista potrà scegliere tra modalità di guida specifiche per la versione ibrida plug-in, per ottimizzare il consumo di energia elettrica e carburante. Sfruttando EV si viaggia completamente in elettrico fino all’ultimo kW presente nella batteria: con questa modalità, Q8 è simile a un EV totale, viaggiando solamente con l’energia elettrica. Comodo soprattutto quando si deve affrontare un percorso urbano particolarmente trafficato o quando si deve accedere a una zona a traffico limitato.

La funzione Hybrid è invece divisa in Auto, Hold e Charge, selezionabili a seconda delle necessità ed esigenze del conducente. In Auto si sfrutta il sistema Predictive Efficiency Assistant che combina i dati provenienti dalla navigazione a quelli dello stile guida per rispondere ottimizzando l’efficienza complessiva. Hold permette di mantenere la carica della batteria mentre si affronta un tratto a scorrimento veloce per poi utilizzarla in città; Charge sfrutta il motore termico per ricaricare in fase di marcia la batteria.

L’Audi Drive Select mantiene le impostazioni Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual, Allroad e Offroad. Per assicurare il massimo della versatilità anche alla versione plug-in hybrid di Q8. Il prezzo di vendita in Italia per Audi Q8 PHEV non è stato ancora comunicato.