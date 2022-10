Lo scorso mese, abbiamo appreso la notizia che l‘Audi R8 sarebbe stata l’ultima supercar completatamente endotermica del marchio in vista di una più completa elettrificazione guidata dalla cugina Porsche. Per quanto triste possa essere, la buona notizia è che Audi ha deciso di produrre un ultimissimo modello in tiratura limitata con il nome di GT RWD dove GT rappresenta la declinazione più “hardcore” del marchio.

Audi ha creato questa vettura sulle prestazioni della R8 V10, ma poiché è l’ultima del suo genere, la potenza del V10 aspirato da 5,2 litri è stata aumentata da 562 cavalli a 611 cavalli; come se non bastasse, anche il cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti è stato rivisto ed è ora più veloce a cambiare in tutte le marce. Per rendere l’auto più divertente ma ugualmente sicura, la R8 è stata dotata di una nuova modalità di guida posteriore Torque. Questo è come un sistema di controllo della trazione variabile, come sta rapidamente diventando comune nel settore delle auto sportive, con il livello 1 che fornisce la minor quantità di slittamento. Il livello 7, invece, è dove l’auto “permette slittamento marcato”.

Migliora ulteriormente l’agilità grazie alla presenza di una nuova barra antirollio in fibra di carbonio e, per i più estremi, sono disponibili anche le sospensioni regolabili. Tra le novità, segnaliamo i freni carbo ceramici, un peso più contenuto e pneumatici ad alte prestazioni di serie (Michelin Sport Cup 2, montati su esclusivi cerchi da 20 pollici a 10 razze). All’interno vengono introdotte cinture di sicurezza rosse che erano esclusive della R8 GT di 12 anni fa, mentre i tappetini e i sedili avvolgenti integrano riflessi neri e rossi sotto forma di loghi specifici del modello. Al centro della leva del cambio, invece, la numerazione sequenziale della R8 GT è orgogliosamente mostrata in un’area parzialmente opaca, informando il passeggero quale dei 333 esemplari sia.

Il prezzo parte da € 225.000 con il modello limitato in arrivo nelle concessionarie dal 2023. Non è facile pensare anche Audi abbia deciso di mollare la sua supercar, in fin dei conti tra Iron Man e la melodia del V10 siamo sicuri che possa aver conquistato molti cuori. In ogni caso, complimenti ad Audi per questo ultimissimo ed esclusivo modello.