Audi R8: l’erede della supercar sarà elettrica

Audi ha le idee chiare per il suo futuro ed anche il destino dell’iconica supercar Audi R8 sembra essere segnato. La casa dei quattro anelli punterà sull’elettrificazione completa della sua gamma. La divisione Audi Sport è coinvolta in questo progetto e, quindi, anche le nuove sportive saranno progressivamente elettrificate.

L’erede dell’attuale Audi R8 (potrebbe essere un modello inedito e non una nuova generazione diretta) verrà elettrificata. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda. Linda Kurz, head of product marketing di Audi Sport, ha, infatti, sottolineato che il futuro della divisione sportiva di Audi sarà caratterizzato dall’elettrico.

Di conseguenza, sottolinea la Kurz, il modello che sostituirà l’attuale Audi R8 sarà “totalmente elettrico”. Audi Sport, quindi, non adotterà via di mezzo per la sua supercar. Il nuovo modello arriverà direttamente in versione elettrica a zero emissioni conservando, di certo, l’elevato carattere sportivo dell’attuale Audi R8.

Il passaggio di consegne tra la R8 attuale e il nuovo modello sarà una vera e propria rivoluzione. Audi passerà da un V10 tradizionale, in grado di erogare 570 CV, a qualcosa di completamente inedito (probabilmente si tratterà di un sistema di motori elettrici in grado di offre un upgrade prestazionale sensibile); il futuro della gamma RS sarà sempre più elettrificato. Già entro il 2026, infatti, l’80% della gamma RS di Audi potrà contare su sistemi di elettrificazione (elettrico al 100% oppure soluzioni ibride). Per il momento, l’azienda non ha rivelato le tempistiche di lancio della nuova erede della R8. Il progetto arriverà nel corso dei prossimi anni e Audi potrebbe fornire ulteriori indicazioni già nel 2022.