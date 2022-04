Nel mondo delle supercar è tempo di grandi cambiamenti, con l’elettrificazione che spinge per diventare la tecnologia più diffusa anche su auto ad alte prestazioni come Audi R8: veloce, potente, ma anche affidabile a livello meccanico e non esagerata come certe sue compagne di categoria, Audi R8 negli anni è stata capace di catturare l’attenzione di molti, e oggi la compagnia tedesca si prepara a proporre un’ultima versione con il motore V10, realizzando l’Audi R8 V10 Performance RS Final Edition.

Dopo la Huracan Tecnica, anche l’R8 riceve il suo ultimo aggiornamento prima di ritirarsi dalle scene: la nuova R8 V10 Performance RS Final Edition, come suggerisce il nome stesso, sarà l’ultimo modello spinto completamente da un motore termico, ed è assai probabile che la prossima generazione di R8 sia spinta, all’opposto, da un motore completamente elettrico.

Per salutare in modo consono l’Audi R8, il marchio tedesco ha deciso di realizzare una versione speciale del motore V10: si tratta di un motore da 5.2 litri di cilindrata che, secondo alcune fonti, sarà in grado di sprigionare 650 cavalli. Proprio niente male, come ultimo saluto alla R8 endotermica.

Le informazioni circolate in merito alla nuova R8 non si fermano però al motore: la nuova Audi R8 V10 Performance RS Final Edition riceverà anche un aggiornamento estetico e aerodinamico, con l’aggiunta di diversi elementi in fibra di carbonio così da ridurre il peso dell’auto e aumentarne anche l’aspetto sportivo.

Secondo alcune fonti, questa versione finale della R8 V10 sarà pronta per il debutto nell’autunno del 2022; sarà senza dubbio una tiratura limitata, così da aumentarne anche il valore intrinseco prima di interrompere definitivamente la produzione. Da questo punto di vista, Audi e Lamborghini si stanno muovendo di pari passo, lavorando contemporaneamente alle ultime versioni di R8 e Huracan.