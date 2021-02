Audi RS 3 LMS: la nuova versione del mostro da pista

Nonostante la casa automobilistica tedesca non abbia ancora svelato la versione di serie dell’Audi RS 3, ecco che il marchio toglie i veli alla RS 3 LMS, la versione sportiva realizzata dall’Audi Sport e dedicata – quindi – a chi non riesce a fare a meno della pista. Dunque, la seconda generazione del veicolo – che nasce dalla variante della berlina A3 – sarà in grado di prender parte alle competizioni di categoria TCR. Ovviamente, la versione dell’Audi RS di nuova generazione è caratterizzate da un aspetto e un design particolarmente aggressivo. Se confrontata con la versione precedente, il nuovo veicolo del marchio Audi presenta alcune importanti novità che riguardano aspetti e aggiornamenti dal punto di vista della meccanica.

A quanto pare, l’RS 3 LMS dovrà affrontare ancora alcuni test prima di poter essere lanciata sul mercato. Tuttavia, la versione da corsa potrebbe essere acquistata già entro la fine di quest’anno. Ovviamente, l’auto è stata progettata – seppur sulla base della A3 – ponendo un occhio di riguardo all’aerodinamica della parte posteriore e anteriore. Ad alimentare il veicolo è 4 cilindri di due litri di cilindrata, grazie al quale è possibile raggiungere una potenza di 340 CV e 420 Nm di coppia massima. Cambio sequenziale a 6 marce abbinato ad differenziale autobloccante meccanico e un sistema di raffreddamento migliorato, sono altre caratteristiche che rendono l’RS 3 LMS un veicolo incredibilmente potente in pista.

Non sono mancati importanti interventi, da parte della casa automobilistica tedesca, nei confronti delle sospensioni e dell’impianto frenante, in modo da ottimizzare le prestazione dell’auto durante le competizioni. La prima generazione del veicolo in questione – della quale ne sono stati prodotti 180 esemplari – è stato in grado di raggiungere importanti traguardi. Infatti, su un totale di 1.051 competizioni in tutto il mondo, l’Audi ha ottenuto 279 vittorie e un totale di 764 podi. Nell’arco di 4 anni l’RS 3 LMS ha portato a casa addirittura 16 titoli piloti.