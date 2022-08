L’Audi RS 6 Avant continuerà ad essere un riferimento del mercato e, in particolare, del segmento delle station wagon sportive. La nuova generazione è attualmente in sviluppo e debutterà sul mercato tra qualche anno. La conferma è arrivata dal numero uno della divisione di ricerca e sviluppo di Audi, Stephan Reil, che ha anticipato, al magazine Wheels, l’arrivo della nuova sportiva tra il 2025 e il 2026. Il progetto è ancora lontano dal debutto ufficiale ma le prime informazioni sulla nuova generazione di uno dei modelli più iconici della gamma RS sono già molto chiare.

La nuova station wagon sportiva, infatti, sarà elettrificata ma non si accontenterà di un sistema mild hybrid, puntando su di una soluzione ancora più avanzata. La futura Audi RS 6 Avant, infatti, presenterà un sistema plug-in hybrid supportato da una batteria ad alta capacità ed in grado di sostenere diverse decine di chilometri in modalità a zero emissioni. Per il passaggio ad una variante elettrica al 100% dell’Audi RS 6 Avant sarà necessario attendere ancora.

Audi RS 6 Avant

Il debutto, in questo caso, potrebbe avvenire soltanto con la successiva generazione e, quindi, ad inizio del prossimo decennio. Nel frattempo, è necessario concentrarsi sulla prossima RS 6 Avant. Il nuovo modello dovrebbe presentare un motore V8 turbo abbinato ad uno o due motori elettrici. Per il momento, le informazioni sul comparto tecnico sono ancora limitate. Audi, probabilmente, non ha ancora preso le decisioni definitive necessarie per il completamento del progetto.

Sarà necessario attendere ancora qualche mese prima di poter approfondire la questione. Di certo, in ogni caso, la RS 6 Avant continuerà ad essere parte centrale della gamma Audi anche per i prossimi anni. La casa dei quattro anelli non ha intenzione di eliminare uno dei modelli più iconici della sua offerta di veicoli che ha ancora molto da dire, in particolare in Europa.