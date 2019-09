Audi RS7 2020: stesso carattere della nuova RS6 Avant?

La casa automobilistica tedesca potrebbe presentare a breve la "sorella maggiore" della stimata RS6. Nulla è certo, ma un primo rendering potrebbe anticipare le novità estetiche.

La casa automobilistica Audi si sta preparando al debutto della nuova generazione di RS7, infatti la data di lancio potrebbe essere veramente molto vicina. In questi giorni è stato diffuso un rendering che illustra in modo molto dettagliato tutti i particolari di quella che potrebbe essere la nuova Audi RS7. A quanto pare, dall’immagine realizzata mostra un’auto molto simile a quella svelata pochi giorni fa, vale a dire la nuova RS6 Avant, si tratta di una station wagon sportiva del tutto innovativa.

È inutile nascondere che la sorella minore della futura Audi RS7 è stata un grande successo, soprattutto grazie al suo aspetto aggressivo e “accattivante”. Proprio per questo motivo, l’immagine rendering realizzata da CarLifestyle.com ha voluto prendere spunto dall’Audi RS6 Avant. In ogni caso la nuova RS7 che verrà presentata dalla casa dai Quattro Anelli potrebbe condividere la stessa fascia della RS6, ciò significa che l’auto avrà un’enorme griglia nera, prese d’aria triangolari e fari acuminati. Inoltre potrebbe essere dotata di freni e ruote di grandi dimensioni nonché di nuove minigonne laterali.

Ovviamente, quanto illustrato sin ora è solo un’ipotesi poiché la casa automobilistica non ha ancora fornito dettagli in merito alla nuova RS7. Molto probabilmente, la futura Audi potrebbe avere caratteristiche molto simili alla station wagon sportiva anche sotto il punto di vista tecnico. La nuova auto che presenterà Audi molto probabilmente avrà un motore V8 biturbo 4.0 litri mild-hybrid da 600 CV e 800 Nm di coppia. Questa è una delle caratteristiche della RS6, grazie al quale è possibile effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Però, per avere la sicurezza e l’ufficialità di quella che sarà la nuova Audi RS7 bisognerà attendere ancora un po.

Il mondo delle super berline è cambiato molto nel corso degli ultimi due anni, soprattutto grazie alle novità portate delle case automobilistiche Mercedes e BMW. Sicuramente Audi cercherà di competere con queste grandi “avversarie” con l’arrivo della RS7 e, date le presunte scelte stilistiche e caratteristiche tecniche, dovrebbe essere un’auto da non sottovalutare.