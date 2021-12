Audi S1 e-Tron quattro Hoonitron, il bolide elettrico da drift di Ken Block

Il pilota americano è di recente diventato il nuovo volto delle elettriche del marchio tedesco e, nelle scorse ore, è stata svelata la prima vettura studiata appositamente per soddisfare le elevate esigenze del pilota. La nuova vettura si chiama Hoonitron e parteciperà alla serie Electrikhana, uno show molto simile al ben noto Gymkhana in cui il pilota, a bordo di auto elaborate, compiva spettacolari derapate e salti di ogni tipo.

Audi S1 e-tron quattro Hoonigan, Audi Sport quattro S1

Audi S1 e-Tron quattro Hoonitron si ispira all’iconica Sport quattro S1, famosa per aver gareggiato alla Pikes Peak nel 1987, e le similitudini tra i due mostri da rally sono piuttosto evidenti a cominciare dall’aerodinamica che naturalmente è stata rivista in chiave moderna. Lo sviluppo della vettura è stato seguito a Neckarsulm, il medesimo sito produttivo dove vengono prodotte anche la RS e-tron GT. Nonostante il produttore non abbia rilasciato, al momento, dettagli sul powertrain è probabile che derivi proprio da quello della RS e-tron GT da oltre 600 cavalli.

La trazione è integrale, grazie alla presenza di un doppio motore elettrico, mentre il telaio in fibra di carbonio assicura un peso contenuto. Ken Block, in una nota, ha affermato che l’auto è in grado di eseguire perfettamente un donut a 150 km/h, partendo da fermo. Audi S1 e-Tron quattro Hoonitron, combina gli ingredienti che hanno reso Audi famosa negli anni 80 con le tecnologie più moderne. Il pilota americano ha testato l’auto per la prima volta lo scorso novembre e la utilizzerà in un prossimo video “Elektrikhana”, l’ultimo capitolo della sua popolarissima serie Gymkhana.

Il nuovo mostro appare davvero molto interessante e ci auguriamo che Audi rilasci presto qualche ulteriore dettaglio.