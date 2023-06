Lo scorso mese, un cane è stato colpito e ucciso da un’auto con guida autonoma mentre percorreva le strade di San Francisco. Tuttavia, la società responsabile del veicolo sostiene che l’incidente fosse inevitabile.

Secondo un rapporto presentato al Dipartimento dei veicoli a motore della California, la Jaguar I-Pace autonoma, nota come “auto a guida autonoma”, stava operando a San Francisco quando un cane ha improvvisamente attraversato la strada. I sistemi di guida autonoma del veicolo hanno rilevato il cane, ma né i sistemi di bordo dell’auto né l’operatore dietro al volante hanno attivato i freni. Un portavoce di Waymo, la società affiliata a Google che gestisce la Jaguar I-Pace autonoma, ha dichiarato a TechCrunch che la collisione era inevitabile, indipendentemente dal fatto che i freni fossero stati attivati o meno.

“L’indagine è ancora in corso, ma la prima revisione ha confermato che il sistema ha riconosciuto correttamente il cane che si è scagliato verso la strada da dietro un’auto parcheggiata, ma non è stato in grado di evitare il contatto“, ha dichiarato il portavoce di Waymo. Il portavoce ha anche affermato che il cane ha intrapreso un “percorso insolito“ e si è mosso “a una velocità elevata direttamente verso il lato del veicolo”, causando l’impatto. Si ritiene che questo incidente sia il primo caso di morte animale causato da un’auto autonoma, anche se arriva cinque anni dopo la prima morte di un pedone a causa di un veicolo a guida autonoma.

Secondo il media tecnologico statunitense The Verge, Waymo, una sussidiaria della società madre di Google, Alphabet, ha riferito che i suoi veicoli autonomi hanno percorso circa 1,6 milioni di chilometri su strade pubbliche in California e Arizona tra il 2015 e il 2023. Durante questo periodo di otto anni, l’azienda ha segnalato due incidenti, mentre altri 18 incidenti sono stati classificati come “eventi di contatto minore”, di cui il 55% è stato causato da un altro veicolo che ha colpito una vettura Waymo.