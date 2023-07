AnTuTu, l’azienda alle spalle della popolare applicazione di benchmarking per dispositivi Android, ha presentato la sua ultima novità: AnTuTu Car Version. Questa nuova applicazione di benchmarking è stata progettata specificamente per i sistemi di infotainment per auto e mira a valutare le prestazioni degli smart cockpit e di altre funzioni legate alle auto.

Oggi l’applicazione entra nella fase di beta pubblica, offrendo agli utenti un riferimento oggettivo per comprendere meglio i parametri hardware della propria auto.

Fonte: ITHome

Che cos’è AnTuTu Car Version?

AnTuTu è rinomata per le sue app di benchmarking, che si rivolgono a oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo. Ora, con l’aumento della tecnologia nelle automobili, l’azienda ha riconosciuto l’esigenza di uno strumento di valutazione su misura per l’infotainment in auto.

La versione per auto cerca di rispondere a questa esigenza fornendo una valutazione standardizzata e dettagliata delle prestazioni principali, tra cui SoC, GPU, velocità di archiviazione ed elaborazione multitasking.

La versione per auto di AnTuTu offre un rapporto conciso e chiaro sui risultati, visualizzando vari dati e punteggi sulle prestazioni per un facile confronto. Gli utenti possono avere una visione d’insieme dei parametri valutati.

Fonte: ITHome

Come scaricare e utilizzare AnTuTu Car Version

Per provare AnTuTu Car Version, gli utenti possono scaricare l’APK beta della app direttamente dal seguente link:

È importante notare che la maggior parte delle auto è dotata di un sistema operativo bloccato. Pertanto, gli utenti che desiderano installare e utilizzare questa applicazione dovranno trovare metodi alternativi per l’installazione.

Tuttavia, AnTuTu ha confermato che il sistema DiLink di BYD funziona con la sua app per benchmark. Quindi, se avete un’auto a marchio BYD, siete sicuramente a cavallo.

AnTuTu Car Version segna un passo significativo verso una migliore comprensione delle capacità dei sistemi di infotainment per auto. Mentre l’industria automobilistica abbraccia la tecnologia all’avanguardia, questa applicazione di benchmarking consente ai produttori di auto e ai consumatori di prendere decisioni informate.