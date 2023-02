La competitività dell’industria automobilistica europea è indispensabile in un momento in cui ci stiamo avviando ad una transizione che vede come protagonisti i veicoli elettrificati. A lanciare l’allarme sui rischi che il settore si troverebbe a dover affrontare in caso di perdita di competizione è stato il CEO di Renault, Luca de Meo. Lo stesso ha, inoltre, sottolineato che la nuova normativa Euro 7 non potrà che portare ad un esponenziale aumento dei costi dei veicoli ma non solo.

La nostra industria ha da tempo un vantaggio competitivo lungo la catena del valore dei veicoli con motore a combustione interna. Questo non sarà più il caso dei veicoli elettrici, almeno nel breve periodo. I nostri concorrenti hanno in mano molte carte che noi ancora non abbiamo, ovvero a monte della filiera dei veicoli elettrici a batteria. Inoltre, il loro sostegno da parte delle autorità nazionali e locali è stato massiccio e sta ancora aumentando in Cina e negli Stati Uniti. Attraverso l’Inflation Reduction Act (IRA), vediamo gli Stati Uniti stimolare la loro industria nella transizione verde, mentre l’approccio dell’Europa è quello di regolamentare il settore, spesso in modo non sincronizzato.

Come accennato in apertura non passa inosservata la nuova normativa Euro 7, nuova proposta per la riduzione delle emissioni inquinanti generate dai veicoli. I valori imposti alle case costruttrici porteranno inevitabilmente ad un incremento dei costi che potrebbe, conseguentemente, spingere i nuovi acquirenti a non acquistare. Il numero uno del Gruppo Renault De Meo stima un calo del mercato di circa il 7% a cui potrebbe affiancarsi una chiusura degli impianti.

Secondo De Meo, infatti, sarebbe utile se gli investimenti necessari per adeguare le vetture ad Euro 7 fossero destinati all’elettrificazione. Il rapporto costi-benefici sarebbe migliore, dunque, se si orientassero gli investimenti che Euro 7 richiederebbe verso l’elettrificazione cosi da rendere i veicoli elettrici più convenienti e sviluppando tecnologie a emissioni zero per migliorare la flotta, ribadisce De Meo.