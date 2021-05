Auto elettrica Huawei, il nuovo piano del colosso cinese

A quanto pare, il colosso cinese Huawei ha grandi progetti in merito al settore riguardante le auto elettriche infatti, l’azienda high-tech, potrebbe collaborare la casa automobilistica Chongqing Sokon. Così facendo, l’azienda cinese che opera nel mondo della tecnologia si troverebbe ad avere il controllo dello Jinkang New Energy Automobile, dunque della fabbrica all’interno della quale vengono prodotti veicoli full electric compatti. Tuttavia, almeno per il momento, il colosso della telefonia Huawei ha affermato che “Non costruiamo automobili”, senza sbilanciarsi sui progetti futuri.

Le uniche dichiarazioni arrivano dalla Reuters, che afferma: “Questa mossa consentirà a Huawei di realizzare auto intelligenti con il proprio marchio”. Per quanto riguarda il raggiungimento della trattativa tra Huwaei e Chongqing Sokon, la firma potrebbe arrivare già nel mese di luglio, motivo per il quale la produzione dei veicoli potrebbe avere inizio entro la fine del 2021. Si tratta di indiscrezioni che circolavano già nel mese di febbraio e sembrano trovare conferma proprio alcune settimane dopo che la società aveva annunciato l’investimento di 1 miliardo di dollari destinati allo sviluppo di tecnologie dedicate alla gestione di powertrain per auto 100% elettriche e per auto a guida autonoma.

Importanti dichiarazioni arrivano anche da parte del presidente Eric Xu, il quale avrebbe confermato la partnership con tre case automobilistiche cinesi, di proprietà statale, grazie alla quale sarà possibile far nascere il sistema operativo “Huawei Inside”. I progetti molto ambiziosi dell’azienda cinese, in merito al settore della mobilità elettrica, sembrano aver trovato conferma anche al Salone di Shanghai. Infatti, durante l’evento è stata mostrata la Arcfox Alpha S, veicolo che si avvale dell’innovazione tecnologica dell’azienda Huawei.

È evidente che le ambizioni del colosso cinese sono decisamente molto grandi e, nel momento in cui i progetti diventeranno concreti, potrebbe nascere una importante competizione tra altri grandi marchi, un esempio è Tesla. Tuttavia, non è escluso che anche altri colossi del mondo della tecnologia, come Apple e Xiaomi, potrebbero entrare nel mondo delle auto elettriche.