Non è la prima volta che affrontiamo il discorso della ricarica wireless; già in passato, in occasione della sperimentazione su un piccolo tratto della BreBeMi, abbiamo avuto la possibilità di comprenderne il funzionamento ma ora sembra che la Svezia abbia intenzione di fare sul serio. A partire dal 2025, sarà infatti disponibile il primo tratto di strada elettrificato permanentemente al mondo: grazie a questa tecnologia si potrà ricaricare i veicoli in movimento, consentendo di percorrere distanze maggiori prima di recarsi necessarisamente allo stallo di ricarica.

L’autostrada scelta è la E20, situata al centro delle principali città svedesi, Stoccolma, Göteborg e Malmö. Sarà la prima parte di un piano più ampio che prevede l’aggiornamento elettrico di oltre 3.000 chilometri di strade svedesi. Nonostante queste ottime premesse, al momento però non è stato ancora deciso quale sarà il primo tratto di strada che verrà elettrificato.

La Svezia, a questo proposito, è stata pioneria nei test su strada elettrificata. Nel 2016, a Gävle, è stato inaugurato un tratto di strada con la linea area per i camion dotati di pantografo, successivamente in un piccolo tratto di strada sono state immerse nell’asfalto bobine di ricarica, e nel 2018 Trafikverket ha introdotto il primo binario di ricarica al mondo dedicato ai camion.

Mentre la linea aerea è dedicata esclusivamente ai camion, i sistemi di ricarica a induzione potrebbero fornire un ottimo supporto alle auto a batteria. Questa tecnologia funziona in modo molto simile alla ricarica wireless Qi nei telefoni cellulari; di consequenza, come per i test sulla BreBeMi, è necessario una piccola modifica alla vettura per renderla compatibile. Niente di particolarmente sofisticato, solo l’aggiunta di una sorta di “piastra di ricarica”.

Non è di certo necessario possedere un veicolo elettrico per comprendere il beneficio di tale tecnologia: questo sistema non solo estenderebbe l’autonomia utilizzabile di un veicolo elettrico, ma potrebbe anche incrementare l’autonomia nei veicoli più economici dotati di batteria di dimensione compatte. Secondo i ricercatori, solo il 25% della rete stradale svedese dovrebbe essere elettrificato per rendere il sistema efficiente senza una dispersione di risorse.