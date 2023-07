Un veicolo completamente elettrico di origine cinese, conosciuto con il nome di Cao Cao 60, è stato ripreso su una strada a Chengdu, nella provincia del Sichuan, mentre perdeva la sua batteria ad alta tensione durante la guida, come riportato da CarNewsChina.

Il breve video mostra l’auto elettrica bianca fermarsi subito dopo aver perso la sua principale fonte di alimentazione. La situazione è piuttosto ironica dal momento che la Cao Cao 60, lanciata a marzo, è stata appositamente progettata dalla casa automobilistica cinese Geely per il cambio di batteria in appena 60 secondi. A quanto pare, l’auto elettrica è riuscita a compiere l’operazione in appena la metà del processo di cambio, con qualche inconveniente oseremmo dire. Al netto di questo episodio, è importante notare che un singolo caso riportato non significa che il veicolo o il sistema di cambio siano compromessi. Tutti i produttori automobilistici hanno commesso errori in passato, ma hanno continuato a correggerli.

Cao Cao 60 è stata svelata il 30 marzo come il primo veicolo di Cao Cao Auto, destinato ai conducenti che lavorano per Cao Cao Mobility, l’attività di ride-hailing di Geely. Prodotta da Ruilan Auto, un altro marchio automobilistico di Geely, ha un’autonomia dichiarata di 415 km secondo il ciclo CLTC e una batteria sostituibile. Non ci sono dettagli relativi alle dimensioni della batteria, ma non è difficile immaginare che possa pesare anche 300 o 400 kg e, sicuramente, trovarla lungo il proprio percorso non dev’essere un’esperienza poi così emozionante.