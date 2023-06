I veicoli ibridi ed elettrici, per caricare la batteria, si avvalgono di diversi sistemi tra cui la frenata rigenerativa che, per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema di recupero energetico capace di trasformare l’energia meccanica cinetica. Come è lecito pensare, il rallentamento della vettura in occasione di qualsiasi genere di frenata meccanica dovrebbe obbligatoriamente accendere le luci dello stop: ma è sempre così?

Secondo quanto emerso da una indagine di Consumer Reports, sembra che in America non tutte le soluzioni elettriche rispettino i medesimi criteri.

“Lo standard federale sulla sicurezza dei veicoli a motore n. 108 […] non richiede che le luci di stop vengano attivate a un livello specifico di decelerazione”, ha affermato un portavoce della NHTSA. “L’agenzia discuterà di questi problemi relativi alle luci di arresto con i rispettivi produttori durante i loro incontri regolarmente programmati con la NHTSA. Attualmente, la NHTSA non ha norme aperte per istituire nuovi requisiti su questo argomento”

Hyundai e Mercedes sembrano, al momento, i brand più soggetti a questo problema di design. Mentre il costruttore coreano non abilita le luci di stop in occasione della frenata rigenerativa di livello 1, quello tedesco opera in maniera analoga se è attiva la modalità di recupero “forte”. Sebbene le luci dei freni si accendano quando il veicolo inizia a rallentare, si spengono quando il veicolo raggiunge una velocità inferiore a 8 km/h. Nonostante Mercedes, come Hyundai, affermino che le luci dei freni rispettino tutte le normative federali, Consumer Reports sostiene che ciò rappresenti comunque un rischio per la sicurezza.

Al momento il problema emerso sembra circoscritto all’America, e nessuna segnalazione è apparsa in Italia o in Europa.