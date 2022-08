L’aumento dei prezzi delle materie prime continua a preoccupare le diverse società automobilistiche. A denunciare la crisi che sta colpendo particolarmente il settore delle quattro ruote è adesso Jim Farley, ceo della casa automobilistica Ford.

In occasione di un recente evento tenutosi nello stabilimento della casa automobilistica dell’Ovale Blu, Jim Farley ha ribadito che non sarà semplice evitare un rincaro di litio, cobalto e nichel. Non a caso, la casa automobilistica statunitense ha deciso di riprendere gli ordini del suo pick-up elettrico F-150 Lightning apportando modifiche ai listini a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Nello specifico, il listino del pick-up F-150 Lightning vedrà una crescita che andrà dai 6.000 agli 8.500 dollari a seconda del modello scelto: un aumento di 6 mila dollari è stato apportato per l’allestimento Platinum Extended e di 7 mila dollari per il modello base Pro. Per l acquisto delle versioni XLT High Extended Range e Lariat Extended Range l’aumento è di ben 8.500 dollari.

Come accennato, la casa automobilistica Ford non è l’unica a dover fare i conti con l’aumento dei costi di materie prime come cobalto, nichel e litio; componenti indispensabili per la realizzazione dei nuovi veicoli elettrici. Nei mesi scorsi non solo case automobilistiche come Rivian e la statunitense Tesla hanno rivisto un rialzo ai listini ma anche diversi costruttori cinesi ed europei. È chiaro dunque che l’industria automobilistica non sta attraversando un momento semplice tra carenza di materie prime e conseguente aumento dei costi.