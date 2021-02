Auto elettriche: Volkswagen pronta a superare Tesla, 2021 anno di ID.3?

Il 2020, dal punto di vista automobilistico, è stato l’anno della conferma dell’auto elettrica. L’Europa, grazie ai numerosi incentivi all’acquisto e a un programma di sanzioni molto severo, ha superato la Cina per numero di immatricolazioni, diventando il primo mercato al mondo per automobili elettrificate. Tra i modelli che hanno convinto maggiormente i clienti, Tesla Model 3 e Volkswagen ID.3.

Se la prima è ormai una certezza, sulla seconda vi erano molte aspettative: il colosso tedesco ha investito enormi risorse per sviluppare il suo progetto di elettrificazione della gamma veicoli, e il primo risultato avrebbe dovuto assicurare un ritorno economico importante. Il risultato sembra essere stato raggiunto, tanto che a dicembre ID.3 si è classificata ai primi posti tra i veicoli più venduti in Europa.

Parlando di numeri, Volkswagen ha venduto 56.937 ID.3 nel 2020, mentre Tesla ha raggiunto l’incredibile (fino a poco fa..) cifra di 365.240 Model 3 immatricolate. La differenza è enorme. Attenzione però: Volkswagen ha iniziato a commercializzare la sua auto elettrica soltanto durante l’autunno, inoltre, è disponibile soltanto in Europa mentre Model 3 è diffusa in tutto il mondo. Il veicolo di Wolfsburg ha quindi scalato velocemente le classifiche, affermandosi come la sorpresa di fine 2020 e, visti i risultati raggiunti in pochi mesi, potrebbe confermare il successo anche nel 2021, avvicinandosi ai numeri di Tesla.

Volkswagen ha un serio progetto di sviluppo dell’auto elettrica: secondo quanto dichiarato dal suo amministratore delegato, l’obiettivo è quello di diventare il principale produttore di automobili elettriche del mondo. I prodotti per soddisfare tale ambizione, non sembrano mancare: tra qualche mese debutterà la nuova ID.4, la quale sarà commercializzata anche in Cina e Stati Uniti. La famiglia si allargherà successivamente con ID.5 e ID.6. Da sottolineare è anche il fatto che Volkswagen è un grande gruppo automobilistico e che al suo interno può contare su notevoli competenze e compenetrazioni tra i diversi marchi.

L’auto elettrica è ormai diventata una realtà concreta con cui è inevitabile confrontarsi. Model 3 e (soprattutto) ID.3, hanno attirato in pochi mesi l’interesse degli automobilisti, convincendoli a scegliere una EV. Un simile traguardo è stato raggiunto anche grazie ai numerosi incentivi all’acquisto che consentono un risparmio sensibile una volta giunti al concessionario. Visto come si è concluso il 2020, il 2021 potrebbe davvero rappresentare l’anno delle completa affermazione dell’automobile elettrica e tra Tesla e Volkswagen, ne vedremo delle belle.