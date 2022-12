I parcheggi multipiano rappresentano un servizio di vitale importanza, specialmente nelle grandi città, ma dato il costante aumento di peso delle auto moderne si corre il rischio di superare il limite di peso che la struttura è in grado di sopportare, con conseguenze catastrofiche. L’allarme arriva dalla British Parking Association che avvisa del pericolo imminente facendo riferimento alla diffusione delle auto elettriche, il cui peso è spesso sensibilmente maggiore rispetto ad una controparte endotermica a causa del peso delle batterie al litio; in realtà, vista la grande diffusione di SUV a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il pericolo è concreto anche quando si parla di auto endotermiche.

Intervistato dal Daily Mail, Chris Whapples di BPA ha lanciato l’allarme:

“Se un veicolo è più pesante rispetto a quanto il parcheggio può sopportare si rischiano effetti catastrofici. Non ci sono ancora stati incidenti, ma ho paura che sia solo questione di tempo. Abbiamo consigliato di effettuare dei controlli sul carico che i parcheggi multipiano più vecchi sono in grado di sopportare. L’industria sta rispondendo all’appello.”

Secondo quanto riporta il Daily Mail la maggior parte dei parcheggi multipiano e interrati nel Regno Unito sono stati “progettati sulle linee guida che si basavano sul peso delle auto più popolari nel 1976, come la Ford Cortina Mk3“, un’auto che pesava poco meno di 1 tonnellata – una Tesla Model 3 a pieno carico può superare facilmente le 2 tonnellate.

C’è chi però non è d’accordo con questa visione catastrofica, come il CEO di NewAutoMotive, Ben Nelmes, che si è espresso con parole molto chiare nei confronti di queste dichiarazioni:

“Le auto a benzina e diesel più diffuse nel Regno Unito sono la Nissan Qashqai, la Golf 8 e la Kia Sportage, con pesi che variano tra 1.4 e 1.7 tonnellate, mentre l’elettrica più venduta è la Tesla Model Y con un peso di 1.6 tonnellate, mentre tra l’elettriche compatte troviamo la Mini che pesa 1.3 tonnellate sia in versione elettrica sia in quella endotermica. Entrambi i modelli elettrici più venduti hanno un peso in linea con le auto a benzina e diesel più popolari, eppure la BPA continua a parlare di auto elettriche come se fossero un problema a livello di peso – peccato che si dimentichino di dire che le batterie diventano sempre più leggere a ogni nuova generazione di auto.

Forse la BPA dovrebbe preoccuparsi dell’aumento del numero di SUV che circolano sulle nostre strade, come il nuovo Land Rover Discovery, che oggi pesa 2.4 tonnellate.”