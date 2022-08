TransJakarta, sistema di autobus a transito rapido dell’Indonesia, ha ufficializzato un nuovo accordo di collaborazione con l’azienda VKTR Teknologi Mobilitas che negli ultimi anni lavora per una transizione sostenibile dei mezzi di trasporto. L’accordo tra le due società arriva in un momento fondamentale per la diffusione di nuovi veicoli a propulsione elettrica.

La città indonesiana di Giacarta ha, infatti, deciso di mettersi al lavoro per creare una flotta di autobus a zero emissioni destinati al trasporto pubblico locale. L’obiettivo per ora è quello di iniziare con l’introduzione di 3.000 veicoli per poi ampliare la flotta con altri mezzi sostenibili. Nel frattempo, la società dovrà anche portare avanti il suo progetto di riconversione degli autobus affiancando la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica adeguata da distribuire su tutto il territorio.

Questo è un momento decisivo nella storia dell’elettrificazione del trasporto pubblico della città di Giacarta, un passo importante verso una mobilità sostenibile dell’intera Indonesia. Sono state queste le parole del presidente della società di trasporto pubblico, Yana Aditya, in seguito all’accordo raggiunto.

Non dimentichiamo che Transjakarta ha già in servizio 30 autobus elettrici acquistati dalla società BYD, ma l’obiettivo è quello di riuscire a portare su strada 10.000 mezzi entro il 2030.

In base all’accordo, Transjakarta fornirà un primo lotto di autobus dotati di powertrain convenzionali a gasolio e noi li convertiremo in mezzi elettrici. Avvieremo così una sperimentazione sul campo per un periodo di 3 mesi al termine della quale avremo le informazioni necessarie per procedere all’elettrificazione dell’intera flotta, ha commentato Gilarsi Setijono, presidente di VKTR.

Secondo quanto diffuso, in un primo momento la collaborazione tra le due società porterà alla trasformazione di alcuni veicoli cosi da poter ottenere dati e valutarne sia le prestazioni che affidabilità. Una volta raggiunto tale obiettivo, la transizione verso l’elettrico potrà interessare l’intera flotta diesel Transjakarta. La stessa società Transjakarta ha reso noto che al fine di riuscire a raggiungere tutte le operazioni sarà coinvolta anche la società britannica Equipmake che si occuperà di fornire i powertrain dei mezzi.