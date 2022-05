Sono differenti ormai le città che scelgono di convertire la flotta dei veicoli di trasporto pubblico con mezzi green. Paesi come la Svezia hanno da tempo avviato un processo di conversione con l’utilizzo di autobus elettrici per la flotta locale, veicoli che rendono il trasporto pubblico sicuro, silenzioso ma anche privo di emissioni di CO2.

Secondo un recente studio, la salute dei residenti che vivono lungo una linea di autobus a Göteborg, in Svezia, sarebbe addirittura migliorata da quando gli autobus sono stati sostituiti da autobus completamente elettrici. Lo studio dell’Università di Göteborg sottolinea come a livelli di rumore più bassi del traffico degli autobus c’era una riduzione dell’affaticamento e della sonnolenza diurna.

Gli autobus completamente elettrici sono stati introdotti sulla linea 60 di Göteborg nell’autunno del 2019 grazie al progetto ElectriCity. Nel dettaglio, lo studio di Göteborg ha esaminato diversi sondaggi con questionari fatti ai residenti, selezionati casualmente prima e dopo il passaggio agli autobus elettrici. Questi tre anni sono stati fondamentali per condurre un esperimento e per capire quanto la silenziosità dei mezzi a batteria incida sulla vita e sul benessere dei cittadini.

Lo studio ha ottenuto ottimi risultati, mostrando come i livelli di inquinamento acustico del precedente sistema di trasporto erano percepiti come fastidiosi, soprattutto nei tratti in salita. Nello studio dell’Università di Göteborg sono stati dunque presi in considerazione le testimonianze di alcuni residenti della zona, sia prima che dopo il passaggio all’elettrico. Nello specifico, dallo studio svedese emerge che il numero di intervistati che hanno notato i suoni emessi dagli autobus è sceso dal 75% al 39%, mentre quello delle persone infastidite dai rumori più forti è diminuito dal 26% al 5%.