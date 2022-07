Prosegue lo sviluppo delle Smart Road nel nostro Paese grazie al progetto avviato da Movyon e Volkswagen Italia. Parliamo inevitabilmente di un importante passo avanti per l’avvio dell’operatività delle Smart Road sul territorio italiano e, in questo caso, sull’Autostrada A1.

Non a caso, la collaborazione tra la controllata di Autostrade per l’Italia e Volkswagen permetterà di avviare la sperimentazione su 52 chilometri dell’Autostrada A1, una delle tratte autostradali più frequentate in Italia. Nello specifico, le tratte interessante dalla Smart Road per l’Autostrada A1 sono 26 chilometri del tratto autostradale tra Firenze Sud e Firenze Nord e 26 chilometri sul nodo urbano di Bologna.

L’obiettivo è quello di portare avanti lo sviluppo delle Smart Road in Italia giungendo ad una rapida estensione su altre tratte garantendo servizi aggiuntivi agli automobilisti. Non dimentichiamo che le Smart Road sfruttano le nuove tecnologie di connessione per mettere in comunicazione non solo il veicolo con l’infrastruttura stradale ma anche con gli altri veicoli presenti sul tratto stradale. A poter sfruttare i servizi connessi messi a disposizione dal progetto Mercury saranno i veicoli dotati di tecnologia Car2X, basata sullo standard wireless Wi-Fi p. Tale tecnologia permette lo scambio di dati e la comunicazione tra veicoli senza l’utilizzo di reti cellulari, garantendo una copertura nel raggio di 800 metri. Lo scambio di dati tra la strada e i veicoli contribuirà senza dubbio ad ottimizzare la gestione di situazioni di particolare criticità in caso di traffico o incidenti.

Il nostro obiettivo è quello di continuare a sviluppare e rendere disponibili su strada soluzioni in grado di connettersi in maniera interoperabile con i sistemi di bordo di qualunque car maker, così da rendere le strade italiane pronte per i sistemi di guida autonoma, ha commentato Lorenzo Rossi, Amministratore delegato di Movyon.

Movyon punta ad estendere il programma di sperimentazione su altre strade del nostro Paese. Secondo quanto diffuso il progetto riguarderà anche 50 chilometri di tratte autostradali liguri e 90 chilometri sulla variante di Valico che collega le province di Firenze e Bologna.