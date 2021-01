Aventador SVJ Xago Edition: la nuova serie speciale di Lamborghini

Presentata dalla casa di Sant’Agata Bolognese la scorsa estate, la Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition rappresenta la massima espressione di libertà nella personalizzazione che il costruttore vuole offrire ai propri clienti; l’esaltazione dell’individualismo è uno degli elementi cardine che il produttore evidenzia costantemente sulla propria facoltosa clientela.

Un concetto che è stato ribadito anche in più occasioni da Stephan Winkelmann, tornato a capo del brand Lamborghini in qualità di CEO in seguito all’addio di Stefano Domenicali.

Aventador SVJ Xago Edition è l’approccio perfetto di Lamborghini, una vettura creata con i servizi “Ad Personam” disponibili online che consentono quindi di evitare forzatamente una visita in concessionaria in tempi poco favorevoli per questo genere di attività. Inaugurato a luglio 2020, il servizio Ad Personam permette ad ogni cliente di prenotare in anticipo una prima consulenza, della durata di un paio di ore, video-chat con gli addetti del programma di vendita.

La videochiamata si svolge con l’ausilio del modello fisico in studio, così da evidenziare -quasi sul campo- le principali caratteristiche e tutti gli optional disponibili. Una volta terminata la consulenza virtuale, il cliente riceve un completo riepilogo di proposte che comprendono rendering e persino campioni di materiali da verificare comodamente a casa in seguito ad una rapida spedizione da parte di Lamborghini.

Il 2019 è stata un’annata da record in termini di vendite per Lamborghini con oltre 8.000 vetture consegnate, circa il 43% in più rispetto al 2018; numeri decisamente importanti ottenuti anche con il boom di vendite del SUV sportivo Urus, prodotto in oltre 5mila unità. I volumi del 2020 rimangono ancora ignoti ma con il servizio di vendita online si prevede un aumento anche rispetto al 2019.

Riprodotta a tiratura limitatissima, appena 10 esemplari in tutto il mondo, Aventador SVJ Xago Edition porta in dote uno studio cromatico creato specificamente per enfatizzare il tema “ad esagono” introdotto da Lamborghini ormai da diversi anni. Il medesimo stile viene inoltre ripreso all’interno, sui sedili e su parte della plancia.

La personalizzazione è puramente estetica, l’impostazione meccatronica rimane quindi invariata; Xago Edition altro non è che una “semplice” Avendator SVJ Roadster alimentata dal classico e poderoso 6,5 litri a 12 cilindri a V di 60° capace di sprigionare 770 CV e 720 Nm di coppia massima. Presente, inoltre, un cambio meccanico sequenziale a 7 rapporti e la trazione integrale permanente. Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition, come tutte le Avendator declinate nella variante estrema ultra-high performance (J), copre lo 0-100 in appena 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 Km/h.