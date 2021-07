Avvistata una Porsche 911 Safari, continuano i lavori

Nata probabilmente come tributo alle 911 che tra gli anni ’60 e gli anni ’80 hanno raccolto risultati importanti in ambito rallistico, oggi si torna a parlare di Porsche 911 Safari. Continuano i test dopo gli avvisamenti di alcuni mesi fa in una versione prototipo durante dei test effettuati sulla pista di Weissach, in Germania. Dopo le foto spia circolate l’anno scorso, sembra che Porsche abbia continuato a lavorare, dato che le nuove foto ci mostrano un’auto decisamente più rifinita e quasi pronta a un debutto sul mercato.

Come si può intuire dal nome, la Porsche 911 Safari è un’auto progettata per un utilizzo in fuoristrada, dove solitamente una Porsche farebbe fatica a esprimersi al meglio: questa nuova versione ha un assetto rialzato che le migliora sensibilmente l’angolo di dosso, così da semplificare la guida su terreni accidentati tipici dei percorsi in fuoristrada.

Ma l’assetto non è l’unica modifica apportata da Porsche alla sua 911: i passaruota, per esempio, sono più ampi così da permettere l’installazione di gomme più grosse e adatte al fuoristrada, e sono stati dotati anche di nuovi bordi protettivi così da limitare i danni alla carrozzeria. Dalle foto che circolano in rete possiamo notare che Porsche stia utilizzando gomme con una spalla insolitamente alta rispetto al normale, a conferma delle differenti capacità di quest’auto. Anche i paraurti sono stati ridisegnati con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dell’auto quando l’asfalto finisce: frontalmente troviamo un nuovo splitter con una sezione centrale più alta, mentre posteriormente la targa è più in alto del normale, così da migliorare gli angoli di attacco e di uscita.

Al momento ci mancano ancora tanti dettagli tecnici e pratici sull’arrivo sul mercato di questa auto: inutile dire che la potenziale clientela per un’auto del genere è abbastanza ridotta, per cui Porsche dovrà fare attente valutazioni prima di portarla sul mercato, e non è da escludere che ne venga fuori una versione a tiratura limitata.