Avvistate al circuito di Fiorano due Maserati MC20

Maserati continua a lavorare sulla nuova MC20, la nuova supercar del Tridente il cui debutto è previsto nell’arco del 2021.

Quest’oggi vi proponiamo un nuovo video, pubblicato su Youtube dall’utente Varryx, nel quale possiamo ammirare la nuova Maserati durante una serie di test presso il circuito di Fiorano; nonostante Ferrari non sia più la fornitrice di motori per le auto Maserati, i rapporti di collaborazione sono ancora molto saldi ed è anche per questo motivo che la nuova MC20 è stata testata presso il circuito della casa del cavallino rampante.

Come anticipato, le MC20 presenti sul circuito erano due, una di colore bianco e priva di camuffature, l’altra invece completamente camuffata; la prima è stata utilizzata per girare al massimo in pista, testando il potente motore, la tenuta di strada, e facendo lunghe frenate per mettere alla corda il sistema.

La seconda invece si è divertita a fare sterzate aggressive e derapate nelle vie di fuga del circuito, probabilmente per testare i controlli di stabilità installati, la gestione della trazione – solo posteriore – e tutti gli altri dispositivi di assistenza alla guida presenti.

Sfortunatamente il video non ci permette di godere appieno del rombo del motore biturbo V6 da 630 cavalli che Maserati ha deciso di utilizzare per questa nuova auto; Nettuno, questo il suo nome in codice, è uno dei motori a 6 cilindri più evoluti al mondo, ed eroga ben 730 Nm di coppia.

La nuova Maserati MC20 sarà poi dotata di un cambio a 8 rapporti con doppia frizione, un connubio sufficiente a garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, e una velocità massima di 323 km/h.

Il 2021 sarà l’anno in cui finalmente Maserati tornerà sul mercato con una nuova supercar: la MC20 dovrebbe avere un prezzo di partenza di circa 215,000 euro.