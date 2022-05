La British Automotive Company, in breve BAC, torna a far parlare di sé grazie all’interessante progetto che vede la sua Mono, piccola supercar monoposto già commercializzata in versione endotermica con il nome di ‘Mono R’, rinascere in una versione spinta da un sistema fuel cell alimentato a idrogeno: si chiama e-Mono, e a giudicare dalle prime simulazioni digitali a Silverstone svolte dall’azienda, sarebbe ancora più veloce della sorella maggiore.

Non ci aspettiamo che la BAC e-Mono venga prodotta in tanti esemplari, anzi, sarebbe già sorprendente vederne una dal vivo: più che altro, si tratta di un concept e di uno studio di fattibilità, un modo per raccogliere dati sul futuro del motorsport con l’avvento della mobilità elettrica.

La scelta dell’idrogeno è studiata a tavolino per contenere il peso il più possibile: e-Mono, secondo le stime di BAC, potrebbe pesare 149 kg in più rispetto alla versione Mono R, attestandosi su circa 655 kg di peso, ma sarà possibile portare il peso a 555 kg non appena sarà stato completato lo sviluppo della carrozzeria in fibra di carbonio e quello di un nuovo tipo di batteria, più leggera. Un risultato davvero incredibile, per un’auto a zero emissioni.

Posizionato sotto il sedile, il pacco batterie dell’auto è diventato un elemento strutturale di tutto il progetto, oltre ovviamente al sistema che converte l’idrogeno in corrente e la bombola per l’idrogeno; il resto dei pannelli e del telaio proviene direttamente dalla Mono R, con piccole modifiche apportate ai fari a LED, alle prese d’aria e ad alcuni elementi aerodinamici dell’auto.

A conti fatti, la BAC e-Mono ha a disposizione 371 cavalli, che se sommati a un peso ridottissimo si traducono in prestazioni mozzafiato: lo 0 – 100 viene coperto in 2.2 secondi, e la velocità massima è di 266 km/h. Nelle simulazioni corse a Silverston, l’auto ha registrato un tempo sul giro di 2.04.3, esattamente 2 secondi in meno della Mono R.

Dopo aver svelato al mondo il progetto e l’idea, ora BAC è in cerca di investitori che le permettano di dare via alla e-Mono.