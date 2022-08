Con l’arrivo di agosto, il mese per antonomasia più gettonato per le vacanze estive o i weekend fuori porta, è facile ritrovarsi al mare o al lago per i primi tuffi e bagni. Se per raggiungere la vostra meta avete scelto un viaggio in treno sicuramente avrete molti meno aspetti di cui preoccuparvi, se invece avete preferito la vostra cara auto vi sarete probabilmente chiesti dove mettere le chiavi in caso di una rilassante nuotata.

La via più semplice è forse anche la più costosa: prendere una cabina in affitto per un periodo orario limitato così da non doversi preoccupare di nulla. Alternativamente c’è una soluzione più “sbarazzina”: seppellire gli oggetti a noi più cari all’interno dello zaino che lascerete sul bagnasciuga oppure direttamente sotto la sabbia. Funziona? Si, ma la sicurezza di trovare tutto al nostro ritorno, in quest’ultimo caso, non è così concreta.

Se non vi convince l’ultima opzione, è sempre possibile acquistare un costume con una tasca waterproof oppure installare un supporto magnetico nel passaruota della vostra auto e nascondere, accuratamente, le chiavi. Per chi non lo sapesse, il supporto magnetico altro non è che un piccolo scompartimento, con combinazione numerica, da attaccare alla zona inferiore della vostra auto; così facendo è possibile nascondere le chiavi e recarsi sereni in spiaggia solo con la password in mente. Non crediamo sia necessario spiegarlo, ma in quasi tutti questi casi la sicurezza non è mai elevata e il rischio di restare senza chiavi è concreto.

Come fare allora? Semplice, smontando la propria chiave oppure utilizzando la seconda chiave priva del telecomando di apertura. Ma andiamo con ordine.

Tipi di chiave

A seconda dell’età della vostra macchina avrete in dotazione un chiave differente: