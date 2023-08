Le e-bike non sono particolarmente leggere e caricarle sul tetto dell’auto può non essere alla portata di tutti, soprattutto sul lungo periodo. Un’azienda tedesca, Pender, specializzata negli allestimenti per auto ha affrontato questa delicata problematica legata al caricamento delle bici elettriche sui portapacchi delle automobili, sviluppando un sistema telescopico idraulico il quale permette di sollevare carichi pesanti con facilità.

Questo sistema è adatto per biciclette fino a 30 kg, che comprende la maggior parte delle moderne e-bike. Il braccio telescopico si estende fino al livello del suolo, dove il morsetto è pronto ad accogliere un reggisella fissato a una cinghia orizzontale montata sul tubo sterzo, stretta in modo regolabile intorno a una barra lunga circa 30 cm. Una volta che il braccio ha raggiunto l’altezza massima, entra in gioco un blocco di sicurezza per impedirne il rapido ritorno a terra. I supporti per le ruote delle bici accettano passi fino a 130 cm e larghezze fino a 90 cm, coprendo così la maggior parte delle biciclette per adulti, comprese quelle con telai e ruote più grandi da 29 pollici.

L’innovativo sistema Pender, con un peso di 11,8 kg, è ora disponibile per il preordine ad un prezzo di circa 750 euro spedizione escluse. Ricordiamo che Pender sfrutta l’intelaiatura già presente e quindi necessariamente da acquistare in via separata.