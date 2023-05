Le batterie allo stato solido sono sempre più vicine a fare il debutto sul mercato e negli ultimi giorni una delle aziende che è in fase di sviluppo più avanzata ha annunciato di aver ricevuto la certificazione UN che consente la spedizione dei moduli da 100Ah alle aziende che li testeranno all’interno delle proprie auto; si chiama Factorial Energy, è un’azienda con sede nel Massachussets, Stati Uniti, e solo pochi mesi fa presentava il prototipo di cella da 100 Ampere-ora in occasione del CES 2023.

L’annuncio, arrivato un paio di giorni fa, ci informa che Factorial Energy ha ricevuto la certificazione di sicurezza UN 38.3 per le sue celle da 100 Ah, uno standard globale riconosciuto che assicura un trasporto sicuro per batterie al litio di vario tipo.

Per ottenere questa certificazione le batterie devono sopportare dei test molto intensi, condotti da un’agenzia esterna, al fine di assicurare che le celle siano in grado di sopportare varie condizioni durante il trasporto, indipendentemente che questo avvenga via terra, via mare o via cielo. Le batterie vengono testate in vari modi: esposizione a temperature molto alte, vibrazioni, cortocircuiti esterni, variazioni di altitudine, scaricamento forzato, vengono persino accartocciate per vedere come reagiscono.

Ora che Factorial Energy ha ricevuto questa importantissima certificazione di sicurezza può procedere a spedire le sue celle ai maggiori partner, come Stellantis, Mercedes-Benz e il blocco coreano Hyundai-Kia, e saranno le singole case automobilistiche a testare le celle all’interno delle proprie auto: queste batterie allo stato solido di Factorial Energy risultano particolarmente semplici da integrare nelle linee produttive esistenti poiché sono già compatibili con tutti i macchinari esistenti.

E’ solo il primo passo, ma è molto importante: dopo i test da parte delle case automobilistiche non resterà altro che aspettare l’integrazione di queste batterie allo stato solido in auto destinate al mercato di massa, con grandi benefici in termini di densità energetica rispetto alle auto elettriche attuali.