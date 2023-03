La diffusione delle auto elettriche sul mercato è ancora rallentata da diversi limiti della tecnologia e alla sensazione che le autonomie chilometriche offerte da queste auto non siano sufficienti a soddisfare le esigenze del guidatore medio, ma c’è ancora chi si preoccupa della durata delle batterie sul lungo periodo; secondo un recente studio pubblicato da Recurrent Auto la maggior parte delle auto elettriche circolanti ad oggi utilizza ancora il pacco batterie originale, anche quelle più vecchie!

Lo studio di Recurrent Auto ha coinvolto 15.000 auto elettriche: di queste, fatta esclusione di quelle che sono state coinvolte in una campagna di richiamo, solo l’1.5% ha avuto bisogno di una sostituzione completa del pacco batteria. In particolare la ricerca fa riferimento a due modelli che hanno avuto diversi problemi tecnici, come la Chevrolet Bolt e la Hyundai Kona EV, entrambe richiamate alla base a causa di un problema alla batteria fornita da LG.

Inoltre, si segnalano diversi esemplari di Tesla Model S prodotti tra il 2013 e il 2015, e di Nissan Leaf prodotte tra il 2011 e il 2012.

Per contro, modelli come Tesla Model Y, Model 3, Model X e Audi e-tron hanno visto una percentuale di interventi sulle batterie davvero bassa, anche se bisogna sottolineare come alcuni modelli, come la Model X, sono sul mercato solo da pochi anni. Non si può dire però lo stesso della Model 3, arrivata sul mercato nel 2017 e capace di diffondersi a un ritmo davvero forsennato.

Secondo quanto afferma Recurrent Auto, ad oggi la sostituzione di un intero pacco batterie può avere un costo compreso tra i 5000 e i 20.000 $, per cui non c’è da sorprendersi che il mercato sia titubante: in realtà le case automobilistiche stanno offrendo garanzie sempre più lunghe sulle batterie che vendono, sufficienti a coprire almeno 8 anni o 100.000 km percorsi. Inoltre, in caso di un problema evidente e conclamato, sarà la stessa casa a organizzare la campagna di richiamo, senza spese per il proprietario.

Infine c’è l’aspetto del degrado della batteria, di cui ha parlato Liz Najman, ricercatore del settore:

“Chi pensa di comprare un’auto elettrica usata sicuramente si preoccupa dello stato della batteria, che potrebbe degradarsi rapidamente come avviene con la batteria di uno smartphone. In realtà si tratta di un paragone sbagliato, poiché le batterie delle auto elettriche utilizzano tecnologie di gestione molto più complesse e delicate, per regolare al meglio ricarica e temperatura interna. La ricerca ci mostra come le batterie stiano resistendo più a lungo del previsto, ben oltre la soglia dei 100.000 km.”