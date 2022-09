Be Charge, la società specializzata nella fornitura di energia per auto elettriche attraverso colonnine di ricarica pubblica, è stata selezionata dalla Commissione Europea per dare vita a una delle più grandi reti di ricarica rapida in Europa; il progetto è stato selezionato da CINEA, l’agenzia europea che si occupa di clima, infrastruttura e ambiente per la decarbonizzazione del vecchio continente, ed è destinato a dare vita a una imponente rete di ricarica in corrente continua attraverso 8 paesi dell’Unione, tra cui c’è anche l’Italia.

Il progetto, stando a quanto anticipato, sarà completato entro il 2025 e si concentrerà su aree di parcheggio e sulle principali zone di passaggio dei centri urbani più grandi. I paesi coinvolti, oltre all’Italia, saranno Spagna, Francia, Austria, Germania, Portogallo, Grecia e Slovenia.

Il totale dei fondi stanziati dalla Commissione Europea è di 292,5 milioni di euro a fondo perduto, di cui poco più di 50 milioni saranno dati a Be Charge per la realizzazione della sua rete: in totale i progetti selezionati sono 24, tutti con l’obiettivo di dare vita a infrastrutture di ricarica per supportare i mezzi di trasporto a zero emissioni locali, come le auto e i camion elettrici.

Tra i progetti scelti dalla Commissione Europea, quello di Be Charge non è l’unico targato Italia; anche Free To X e Atlante SRL, società controllata dal Gruppo Stellantis, hanno ottenuto fondi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica rapida, rispettivamente 11,94 e 22,7 milioni di Euro.

Procede quindi spedito il programma di finanziamento dell’Unione Europea chiamato ‘Connecting Europe Facility’, pensato per sostenere e arricchire le infrastrutture per il trasporto in Europa, con particolare attenzione verso i veicoli elettrici e quelli a idrogeno.

Il numero di colonnine pubbliche è in costante aumento e la diffusione di progetti come quelli portati avanti da Be Charge renderà ancora più rapido l’ampliamento necessario: viaggiare con un’auto elettrica non è più un motivo di stress, vista la facilità con cui si può ricaricare in corrente continua.