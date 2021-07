Be Charge e Telepass, nuova partnership per la ricarica di auto elettriche

A partire dalla giornata di ieri, gli automobilisti che viaggiano a zero emissioni potranno godere di un servizio molto vantaggioso. Infatti, grazie alla collaborazione tra Be Charge e Telepass, sarà possibile effettuare la ricarica alle colonnine della società del Gruppo Be Power S.p.A. ed effettuare il pagamento attraverso il sistema Telepass, appunto. Secondo quanto affermato dalle due società coinvolte nella nuova partnership, sembrerebbe che lo stesso Be Charge sia il primo operatore facente parte del settore legato alle colonnine di ricarica ad usufruire dei servizi Telepass. Tuttavia, “è solo il primo passo di una collaborazione che potrà estendersi in futuro anche in ulteriori ambiti di attività”.

Dunque, scaricando l’app Be Charge oppure quella di Telepass Pay gli automobilisti interessanti al servizio potranno visualizzare e prenotare la colonnina per ricaricare il proprio veicolo elettrico. Ovviamente, le colonnine che possono essere utilizzate per il pagamento con Telepass sono di tipologie differenti, solo per citarne alcune non mancano quelle il cui funzionamento avviene attraverso la corrente alternata a 22 kW o quelle a corrente continua con una potenza che arriva sino a 300 kW. Ovviamente, tra i prossimi obiettivi da raggiungere, vi è quello relativo all’installazione di circa 30.000 punti di ricarica in grado di erogare energia green al 100%, dunque che proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. Dunque, l’intento è di seguire la strada di Tesla, infatti l’azienda statunitense di recente ha lanciato dei nuovi Supercharger in Cina.

Sicuramente, la nuova partnership interesserà centinaia di migliaia di automobilisti. Sull’argomento, è intervenuto anche il CEO di Telepass, Gabriele Benedetto. Egli avrebbe infatti affermato quanto segue:

La partnership con Be Charge ci consente di offrire ai circa 300.000 clienti Telepass che già guidano auto elettriche o ibride l’accesso alla rete di ricarica interoperabile più grande in Italia, il tutto comodamente attraverso la nostra app Telepass Pay.

Inoltre, Paolo Martini, nonché CEO di Be Charge, afferma che l’accordo è “Un passaggio fondamentale nell’evoluzione dei servizi più innovativi”. Aggiungendo subito dopo: