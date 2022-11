Toyota diventa leader tra i marchi automobilistici, ma nessuno cresce come la statunitense Tesla. È quanto emerge dallo studio annuale Best Global Brands 2022 di Interbrand che analizza i brand globali a maggior valore economico. Insieme a tecnologia, e-commerce, moda e gastronomia presente anche l’automotive.

La nuova classifica Best Global Brands 2022 che include quelle che sono le performance dei migliori 100 marchi di tutto il mondo, vede tra i protagonisti del settore automobilistico alcuni importanti brand che stanno ottenendo numeri sempre più importanti. Sono infatti 15 le case automobilistiche inserite nel ranking che da diversi anni vede sui primi gradini del podio marchi tecnologici come Amazon e Apple.

Toyota Corolla Cross

Ad aggiudicarsi la posizione migliore, come accennato, è la casa costruttrice giapponese che, migliorando di una posizione, sale al sesto posto precedendo Mercedes-Benz (ottavo posto). Insieme al brand giapponese e tedesco, non passa inosservato il posizionamento della casa automobilistica di Elon Musk: Tesla con il suo dodicesimo posto guadagna, infatti, due posizioni rispetto all’anno precedente, segnando una crescita del +32%. Tra le più alte, dunque, in una valutazione che considera volume d’affari, la sua forza competitiva, la capacità di fidelizzare i clienti e di sostenere la domanda dei suoi prodotti nel lungo periodo.

Al 76esimo posto troviamo Ferrari che, insieme a Gucci e Prada, rappresenta il Made in Italy.

Gucci, Ferrari e Prada continuano a rappresentare l’Italia. La loro chiarezza di visione e la capacità di costruire un ecosistema di prodotti, servizi ed esperienze che coinvolge le audience di riferimento li ha portati a essere tra i 15 brand a maggiore crescita nel 2022, ha dichiarato Lidi Grimaldi, Managing Director della sede italiana di Interbrand.

Nella classifica auto 100 Best Global Brands seguono altri importanti marchi automobilistici come: