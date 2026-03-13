Su Amazon è disponibile la Cecotec da Città Sprint, una e-bike da 250W con ruote da 28", autonomia fino a 70 km e batteria da 360 Wh. Dotata di cambio Shimano Altus a 8 velocità, doppio freno idraulico e display LCD, è la scelta ideale per gli spostamenti urbani. Oggi la trovate a soli 772,90€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo medio di 819,00€.

Bicicletta da città Cecotec, chi dovrebbe acquistarla?

La Cecotec da Città Sprint è la scelta ideale per chi si sposta quotidianamente in città e desidera farlo con stile, efficienza e rispetto per l'ambiente. È perfetta per pendolari, studenti e professionisti che vogliono evitare il traffico e ridurre i costi di trasporto. Con un'autonomia di 70 km e una batteria da 360 Wh, soddisfa le esigenze di chi percorre lunghe distanze senza preoccuparsi della ricarica frequente.

Grazie alle ruote da 28", al cambio Shimano Altus a 8 velocità e al doppio freno idraulico, questa e-bike garantisce comfort, precisione e sicurezza in ogni condizione stradale. Il telaio in alluminio leggero e il display LCD la rendono pratica e intuitiva per tutti. Attualmente disponibile su Amazon a 772,90€ invece di 819€, rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole investire in una mobilità urbana intelligente e moderna.

