Sempre più persone stanno decidendo di abbandonare, almeno in parte, l’utilizzo dell’automobile per percorrere tragitti medio/brevi, per diverse ragioni, tra cui il costo del carburante in continuo aumento. Un ottimo modo per ovviare a questi problemi è una buona biciletta elettrica, con cui è possibile spostarsi agevolmente nel traffico cittadino, permettendovi al contempo di risparmiare e di fare attività fisica.

Per queste ragioni vi consigliamo di dare un’occhiata alla splendida Argento Piuma, bici elettrica pieghevole con ruote da 20″. Realizzata in alluminio, resistente e leggero, su Amazon questo modello è scontato del 28%, il che significa che lo pagherete appena 669,99€. Potrete anche dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Bici elettrica pieghevole, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prodotto è particolarmente indicato per chi non possiede un’automobile o non ama prenderla per ogni spostamento, pur non riuscendo a percorrere a piedi distanze eccessive. Si tratta anche di una scelta ecologica, perché questa e-bike è silenziosa e non inquina. Va poi aggiunto che, grazie alla ricarica elettrica, è perfetta per chi vuole risparmiare sulla benzina.

Questo modello è indicato anche per chi si muove spesso in città, perché è un mezzo di trasporto più agevole delle automobili, così non resterete mai bloccati nel traffico! Infine, va aggiunto che, essendo un modello pieghevole, può essere riposto facilmente anche in spazi ristretti, permettendovi non solo di sfruttare angoli morti della casa, ma anche di riporla facilmente, senza che occupi troppo spazio.

Il prezzo proposto, poi, è davvero vantaggioso, se tenete presente che solo due giorni fa costava quasi 1.000,00€! Bisogna andare indietro fino ad agosto per trovarla a circa 700,00€. Ciò significa che, in generale, il prezzo della Argento Piuma tende a essere decisamente più alto di quello proposto da Amazon, per cui vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta.

Con la Argento Piuma potrete percorrere grandi distanze prima di doverla ricaricare, grazie all’autonomia fino a 70 Km. Ha anche un pratico portapacchi in grado di reggere fino a 25 kg, un ulteriore dettaglio che la rende ancora più pratica da usare. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvela sfuggire e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che le scorte o la promozione si esauriscano.

