Se state pensando di acquistare una nuova bicicletta elettrica con cui spostarvi in città a zero emissioni durante l’estate, non c’è momento migliore per farlo che durante gli sconti estivi di Decathlon. Il rivenditore ha infatti dato il via a una serie di offerte mozzafiato relative proprio a una vasta gamma di bici elettriche, permettendovi di risparmiare anche diversi centinaia di euro.

Sono quasi 100 le bici elettriche scontate, che includono sia modelli entry level che di fascia alta. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, specialmente considerando che parliamo di mezzi che stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro capacità di rendere gli spostamenti più facili e accessibili a tutti. Quindi, se desiderate affrontare salite ripide senza sforzo o ridurre il tempo di percorrenza nei tragitti quotidiani, l’acquisto di una bici elettrica potrebbe essere la scelta migliore per quest’estate.

Con il suo sconto del 18%, che fa scendere il prezzo da 1.599,00€ a 1.299,00€, la Flebi Supra 3.0 è senza dubbio tra le più interessanti di questa iniziativa. Dotata di un motore da 250W, sarà in grado di spingervi senza sforzo a velocità sostenute anche nelle leggeri salite. Il meccanismo di piegatura rapida permette poi a questa bici di ripiegarsi in pochi secondi, mentre il sistema di ruote retrattili consente di spostarla comodamente come un carrello.

Equipaggiata con una batteria rimovibile da 10,4Ah/374,4Wh, potrete caricarla sul telaio o staccarla per la ricarica. Le parti meccaniche sono ottime, dal momento che questo modello viene fornito di serie con un cambio Shimano Nexus a 3 velocità, freno a disco anteriore, una nuova forcella elegante e un faro anteriore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!