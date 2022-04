Le biciclette elettriche sono diventate uno dei mezzi di trasporto più comuni del panorama italiano, grazie soprattutto non solo alla loro diffusione ma anche al Bonus Mobilità che ne ha aumentato esponenzialmente il loro commercio. È chiaro che sempre più persone scelgono di acquistare un mezzo del genere per spostarsi facilmente e agilmente in città, senza dover necessariamente accendere il motore della propria autovettura di riferimento.

Questo mezzo di trasporto permette, senza ombra di dubbio, di poter compiere attività fisica (in via del tutto leggero rispetto ad una bicicletta tradizionale) senza tutti quei problemi legati al sudore oppure al consueto fiatone. Oltre a ciò, non utilizzando la propria autovettura, le biciclette elettriche consentono anche di abbattere nel tempo tutti i costi legati alla benzina/diesel/gpl/metano, proprio ora che i prezzi sono aumentati vertiginosamente per cause ormai ben note.

Insomma, questa tipologia di biciclette rappresenta la soluzione ideale per spostarsi in città, e per questo motivo abbiamo deciso di stilare una guida all’acquisto che vi consentirà di acquistare una delle migliori biciclette elettriche economiche del momento, cosicché possiate facilitare non solo lo spostamento verso il luogo del lavoro, ma anche di compiere un bel risparmio.

Le migliori biciclette elettriche economiche

Bicicletta Urbetter

Bicicletta Urbetter

Iniziamo questa nuova guida all'acquisto con una bicicletta elettrica economica dalle ottime specifiche tecniche, stiamo parlando della Urbetter E-bike da 48V. Dotata di una batteria molto capiente, questa bici è in grado di trasportare facilmente e agilmente tutte le persone e, persino, un bambino acquistando un seggiolino. Possiede ben tre modalità di percorrenza, vale a dire: modalità elettrica pura (fino a 25 km di autonomia), modalità bicicletta a pedalata assistita (dai 25 ai 45 km di autonomia) e una modalità normale di guida. Integra, inoltre, un doppio freno anteriore e posteriore, oltre ad un luminoso faro a LED.

F.lli Schiano E- Moon

F.lli Schiano E- Moon

Siete alla ricerca di una delle migliori biciclette elettriche economiche con un design tradizionale? Niente paura! Ci pensa la bici F.lli Schiano E- Moon. Parliamo di un prodotto interamente realizzato in alluminio con un manubrio regolabile, che permette di tenere la posizione del corpo ed una guida confortevole. Al suo interno troviamo un potente motore anteriore Ananda M129F da 250w, che garantisce non solo una lunga durata ed alte prestazioni, ma anche la possibilità di raggiungere una velocità massima fino a 25km/h. Inoltre, è equipaggiata di una batteria a litio Greenway YJ145 da 36V e un cambio Shimano Tourney TY21.

Bicicletta Momo Design Venezia

Bicicletta Momo Design Venezia

Con un cambio a sei rapporti, la bicicletta Momo Design Venezia rappresenta una valida alternativa in questo particolare segmento di mercato. Possiede, innanzitutto, un telaio completamente realizzato in acciaio con ruote da 26 pollici e parafanghi in acciaio. Al suo interno, invece, troviamo un motore da 250W mentre l'impianto di frenata è affidato ai freni di V-Brake, e non manca una delle luci a LED per consentire a tutte le persone nei paraggi di avere un punto di riferimento della nostra posizione. Insieme al motore, questa bici vanta anche una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 280 wh, estraibile con chiusura di sicurezza.

Bicicletta Revoe 551691 Dirt Vtc

Bicicletta Revoe 551691 Dirt Vtc

Per coloro che cercano un design moderno e tecnologico, non possiamo non esimerci dal consigliarvi la Revoe 551691 Dirt Vtc, una delle migliori biciclette elettriche economiche del mercato, che si caratterizza dal suo rapporto qualità/prezzo incredibile. Tra le sue specifiche, troviamo la possibilità di ripiegarlo su sé stesso. Vanta un motore da 250W accompagnato da una batteria agli ioni di litio 36V-10 Ah, con tempi di ricarica super veloci (stiamo parlando di circa 3 ore per la ricarica completa). Inoltre, possiede un display a LED, tre velocità disponibili (6 Km/h, 15 Km/h e 25 Km/h + Ausilio all'avviamento). Le ruote invece sono da 20 pollici con pneumatici "FAT" all terrain 20×4.0.

Bicicletta Italia Power Bike Pro

Bicicletta Italia Power Bike Pro

Chiude definitivamente questa particolare guida all'acquisto un'altra delle migliori biciclette elettriche economiche, vale a dire l'Italia Power Bike Pro. Come nel caso del precedente prodotto, questa bici si presenta alla critica con un motore da 250W, ruote da 20 pollici con freni a disco, una forcella ammortizzata regolabile e un display LCD. A tutto ciò si aggiunge anche un cambio Shimano 7SP e una batteria da 10Ah, che garantisce un'autonomia compresa tra 60 e 80 chilometri. Infine, chiude il cerchio delle specifiche tecniche la sua portata massima, stimata per un peso massimo trasportabile 100 chili.

Come scegliere le migliori biciclette elettriche economiche

Prima di affrontare una spesa del genere è doveroso conoscere le specifiche tecniche di una delle migliori biciclette elettriche economiche, in modo tale da avere una panoramica di tutte le componenti che serviranno appunto a sapere scegliere con saggezza. Di seguito, dunque, abbiamo pensato di riepilogarvi quelle più caratteristiche di questa tipologia di prodotto.

Utilizzo

Ne abbiamo discusso in un altro articolo dedicato alle migliori biciclette elettriche, ed in questo torniamo ad affrontare grosso modo lo stesso argomento, vale a dire l’utilizzo. Sebbene potesse sembrare scontato, conoscere bene le proprie abitudini risulta assai importante per la scelta della propria bicicletta, dato che riteniamo essere importante sia dal punto di vista delle specifiche tecniche come nel caso del telaio, della batteria in dotazione e del motore elettrico. Qualora la vostra intenzione sia quella di acquistare un prodotto capace di percorrere strade montane, vi consigliamo di prendere un modello compatibile, altrimenti vi suggeriamo un prodotto con un design classico da città.

Prestazioni del motore

Le prestazioni rappresentano una delle caratteristiche più importanti di una delle migliori biciclette elettriche economiche, ma possiamo semplicemente sintetizzarle nei concetti basilari prima di compiere l’acquisto. Partiamo subito con uno dei punti principali: una bici elettrica, per la normativa vigente nel nostro territorio nazionale, può avere un motore con 250W di potenza come limite massimo. Sebbene possa sembrare un tetto molto basso, possiamo tranquillizzare voi lettori dicendo che anche i prodotti economici possiedono tutto il necessario per offrire una potenza sufficiente trainante per consentirvi di spostarsi agilmente in città, motivo per cui la maggior parte delle soluzioni in commercio sono di ottima fattura.

Chiaramente, un motore elettrico può essere montato su più punti del telaio di una bicicletta, e la posizione potrebbe influire sulle performance generali dello stesso. Per esempio, qualora vi imbatteste su una bicicletta con un motore anteriore, potreste andare incontro ad una piccolo malus sulle strade in salita, mentre può darvi uno sprint in più sui terreni in discesa (e viceversa). Al contempo, un motore montato sulla parte posteriore potrebbe complicare (non di poco) tutte le operazioni di sostituzione della ruota.

Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di acquistare una soluzione che integri un motore situato nella parte centrale del telaio, in modo tale da avere una buona stabilità per terra e buone prestazioni sia in salita che in discesa.

Batteria e autonomia

Inutile girarci intorno, il motore da solo non può fare chissà che cosa senza avere accanto una buona batteria. Possedere una bicicletta con una ottima batteria permette anche di avere un’autonomia lunga e duratura nel tempo. Generalmente, tutte le batterie possiedono una capacità minima di 200Wh e la sua durata varia in base a tantissime circostanze e, soprattutto, all’utilizzo di ciascuno, come nel caso del peso di chi la utilizza, dall’andamento della pedalata e tanto altro ancora.

L’autonomia, stando alle stime su strada e da quelle dei produttori, è genericamente di trenta chilometri, nel caso delle biciclette economiche (modelli base), ma può aumentare sensibilmente sulle varianti top di gamma. Ciò detto, nella stragrande maggioranza dei casi, è assai importante acquistare una bicicletta con una buona autonomia e una potenza media, dato che una buona batteria rappresenta un aspetto più importante del motore. Inoltre, è necessario specificare che la velocità di ricarica rappresenta un altro punto da tenere in considerazione durante la fase d’acquisizione di un veicolo del genere.

Pedalata assistita

Veniamo, dunque, al punto centrale di una bicicletta elettrica, vale a dire la funzione di pedalata assistita. Permette di ridurre la fatica durante la pedalata, dato che aiuta meccanicamente l’utilizzatore a compiere i consueti giri dei pedali. Un buon motore, unito ad una buona batteria, permette senz’altro di migliorare questo aspetto sensibilmente, consentendo di compiere svariati chilometri senza dover creare stanchezza, stress dei muscoli e quant’altro. Tuttavia, bisogna anche dire che la pedalata assistita non sostituisce il movimento.

Uno dei nostri consigli è quello di acquistare una bicicletta dotata di un software capace di avere diversi livelli di pedalata assistita, e di azionare via via livelli superiori con l’avanzare dello sforzo in strada. Ciò dipende, chiaramente, dal tipo di strada da percorrere. Durante le salite è necessario azionare livelli medio-alti o alti, mentre in discesa bassi e medio durante i percorsi piani.

Telaio pieghevole

Il telaio pieghevole è un plus da non sottovalutare, soprattutto per tutti coloro che desiderano possedere un mezzo capace di aiutarvi a percorrere lunghe distanze, senza dover necessariamente ingombrare molto il proprio garage o ripostiglio. Il telaio pieghevole, in alcuni casi, permette anche di posizionare la propria bicicletta in un piccolo spazio e, addirittura, in uno zaino abbastanza capiente. Insomma, acquistando un prodotto del genere, avrete tra le mani una bicicletta ergonomica capace di ridurre gli spazi d’ingombro.

Ruote e freni

Chiude definitivamente la wiki delle migliori biciclette elettriche economiche due elementi strutturali di un prodotto del genere, ossia le ruote e i freni. Come nel caso degli articoli tradizionali, anche quelle tecnologiche possono montare svariate tipologie di freni, come nel caso di quelli a tamburo oppure a disco. Lo stesso possiamo dirlo per le ruote, ma quest’ultimo aspetto varia in base alla grandezza del telaio.

I freni a tamburo, notoriamente, tendono a usurarsi più velocemente rispetto a quelli caratterizzati da un disco meccanico. Oltre a ciò, i freni a disco garantiscono prestazioni migliori e una resa (in termini di prestazioni) superiore durante la percorrenza di un tratto bagnato. Oltre a queste due tipologie, troviamo anche i freni v-brake, che rappresentano il perfetto connubio tra queste due tipologie, ma possiedono delle prestazioni leggermente inferiori sul bagnato rispetto a quelle a disco.

Discorso a parte per le ruote, poiché tendenzialmente quelle più indicate sono quelle che misurano 26 pollici di diagonale. Quest’ultime possiedono una maggiore versatilità e possono garantire una buona resa su quasi tutte le tipologie di terreno, anche quelli più accidentali. La scelta delle ruote dipende in base all’utilizzo, motivo per cui bisogna conoscere perfettamente le proprie abitudini prima di compiere un acquisto.