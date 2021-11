Black Friday prolungato, ecco gli sconti sulla ricarica di Be Charge

In occasione del periodo di Black Friday e Cyber Monday, Be Charge, l’operatore infrastrutturale che si occupa di mobilità elettrica, ha annunciato un periodo promozionale all’interno del quale sarà possibile rifornire una vettura elettrica ad un prezzo scontato. Anche chi guida un’auto elettrica avrà quindi la possibilità di beneficiare di qualche interessante agevolazione, comoda soprattutto per chi si sposterà durante le prime giornate festive di dicembre.

A questo proposito, fino al 10 dicembre sarà possibile avere il 10% di sconto sulle ricariche Quick (0,45 euro al kWh) utilizzando il codice BEBLACK2021. L’offerta è valida per tutte le ricariche che saranno effettuate durante il periodo della promozione (solo sulle colonnine di proprietà di Be Charge). Il codice andrà inserito nella sezione “Attività” dell’applicazione Be Charge.

Ricordiamo che Be Charge, al momento, vanta quasi 6mila punti di ricarica ufficiali e oltre 17mila punti utilizzabili dall’app; nel corso dei prossimi mesi saranno resi disponibili ulteriori 4.741 punti, al momento ancora in costruzione. Consultando la mappa interattiva disponibile sul sito ufficiale, è possibile conoscere la dislocazione di tutte le stazioni presenti dal nord al sud Italia. La rete di ricarica Be Charge prevede, infine, due tipologie di colonnine: le Quick con connettore Tipo 2 (Mennekes), oggetto della promozione, da massimo 22 kW in corrente alternata e le Fast con connettore CHAdeMO (compatibile con CCS 2 Combo) da 50 kW in corrente continua. Per riconoscerle è facile, mentre le Quick sono di colore bianco e tendenzialmente compatte, le Fast sono scure e con un ingombro decisamente superiore.