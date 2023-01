L’avvento delle batterie allo stato solido potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per il mercato della mobilità elettrica e quindi sentire BMW che parla di un possibile prototipo già pronto nel 2023 suscita un grande interesse: BMW Group ha annunciato di aver rafforzato l’accordo con la compagnia Solid Power per la creazione di batterie su licenza presso il CMCC di Parsdorf, vicino a Monaco di Baviera.

“BMW è molto impegnata nello sviluppo di batterie allo stato solido, una tecnologia che riteniamo avere un potenziale molto significativo per il futuro. Siamo ansiosi di poter lavorare ancor di più con Solid Power, così da poter mettere a punto una linea di produzione basata sul design di Solid Power all’interno della nostra fabbrica.” ha detto Frank Weber, BMW AG.

L’avvento delle batterie allo stato solido raddoppierà l’autonomia chilometrica della maggior parte delle auto elettriche e offrirà altri benefici da non sottovalutare, come un ridotto rischio di incendi e una minor necessità di metalli rari per la produzione. Anche l’aspetto del riciclo sarà migliorato, al fine di rendere le auto elettriche sempre meno inquinanti in tutte le fasi della loro vita.

Nel 2023 l’obiettivo di BMW di Solid Power è quello di avere le prime batterie pronte per la fase di test, così da avere un primo veicolo dimostrativo dotato di tecnologia ASSB (All-Solid-State Battery) entro il 2025 per portare, infine, un modello sul mercato entro il 2030.

Nel frattempo ovviamente la compagnia tedesca non resterà con le mani in mano e anzi, continuerà a lavorare per migliorare il design delle sue batterie così da aumentare l’autonomia, ridurre il peso e aumentare la velocità di ricarica: la 6° generazione di batterie agli ioni di litio promette il 30% di autonomia in più, con una densità aumentata del 20% e una ricarica rapida da prima della classe grazie all’architettura a 800 volt.